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Общество
10.02.2017
Салiдарнасць
Velcom предложил белорусам прочитать книгу поэта-авангардиста

В рамках инициативы, направленной на поддержку современной белорусской литературы, компания представила нового автора, творчеству которого будет посвящен следующий этап проекта.

Им стал поэт-авангардист и литературовед Виктор Жибуль.

Мобильный оператор предлагает всем желающим познакомиться с творчеством талантливого белоруса – а затем пройти специальный тест. Победители мини-конкурса получат коллекционные книги с автографом автора.

– Лучшие примеры классической белорусской литературы посвящены поискам ответов на вопросы, которые принято называть вечными. В творчестве Виктора Жибуля вопросы тоже присутствуют, но совсем другого плана: неожиданные, неоднозначные, порой просто забавные, а иногда даже «хулиганские». Мы надеемся, что тем, кто следит за проектом MOVABOX, будет интересно наблюдать эту эволюцию – и самим пробовать найти собственные варианты ответов на поднятые автором вопросы к себе и к миру, – отметил представитель компании Дмитрий Курлович.

На сайте любители современной белорусской литературы смогут пройти тест по мотивам творчества Виктора Жибуля и узнать свой типаж: хулиган, подстрекатель, проказник, пионер, тихоня или отличник. В результате участник увидит авторское описание своего типажа в виде четверостишья и сможет оставить свой номер телефона, чтобы принять участие в розыгрыше призов.

– Жизнь, на мой взгляд, такая штука, к которой не всегда стоит относиться слишком серьезно. Каждому из нас необходим тот маленький хулиган, который воплощает собой умение воспринимать даже «взрослую» реальность с интересом, непосредственностью, открытостью. Который живет в каждом из стихов, вошедших в сборник «Дзяцел і дупло». Поэтому мне так импонирует проект MOVABOX – в первую очередь, своим стремлением обновить восприятие белорусской литературы, избавиться от существующих в ее отношении штампов и клише, – отметил Виктор Жибуль.

Организаторы отмечают, что сборник стихов «Дзяцел і дупло» также скоро появится в 20 кофейнях Беларуси, в которых установлены полки для белорусскоязычного буккросинга.

 
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