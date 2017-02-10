Грибаускайте: «Учения «Запад-2017» – демонстрация подготовки к войне»

Президент Литвы утверждает, что планирующиеся в этом году российско-белорусские военные учения демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом.

– Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений «Запад-2017», во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом, – сказала Даля Грибаускайте представителям СМИ в Риге, сообщает DELFI.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например, о скорости принятия решений в НАТО.

Председатель Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас, в свою очередь, заявил, что военные учения «Запад-2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.