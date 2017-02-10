Снять сливки в Ляховичах: «Кто-нибудь из белорусских инвесторов знал об этой сделке?»

«Первая ласточка» или как покупался контрольный пакет акций «Ляховичского молочного завода».

На днях стало известно, что у этого предприятия сменился собственник: покупателем стала бельгийская B.S.A. International S.A. — молочная компания из мирового топ-3.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отмечает, что в Беларуси наступает время очень интересных сделок, и это «первая ласточка», на которую он рекомендует обратить внимание.

— Бельгийская компания купила 69,3% СОАО «Ляховичский молочный завод» за ~$ 11,5 млн. Номинальная стоимость акции этого предприятия была BYN17 ($ 8,8 за акцию), а покупатель заплатил $ 52,87 за акцию в шесть раз больше. В ШЕСТЬ раз больше, — пишет эксперт на своей странице в Facebook. — Главным бенефициаром сделки оказались те, кто владеет оставшимися 30,7% акций. Капитализация их ценных бумаг выросла после сделки в шесть раз. Кто-нибудь из белорусских инвесторов знал об этой сделке? Если да, то только глубоко законспирированные инсайдеры. Покупаешь в конце декабря 50 тысяч акций этого предприятия по $ 8,8 за штуку, платишь $ 440 тысяч. А в феврале 2017-го эти же акции стоят $ 2643500. «Подъём» на одной удачной сделке – более $ 2,2 миллионов.

Романчук отмечает, что осталось проверить, были ли совершены сделки с ценными бумагами СОАО «Ляховичский молочный завод» в последние 6-12 месяцев, когда, очевидно, велись переговоры с иностранным инвестором.

И продолжает, что из данной истории можно извлечь целый ряд полезных уроков. И вот первый:

— Номинальная цена акций, а, значит, заявленная государством капитализация ОАО, а также РУПов и других юрлиц, не имеет ничего общего с рыночной стоимостью. Единственный способ узнать реальную рыночную стоимость – продать акции предприятия на открытом аукционе или конкурсе, в условиях честной конкурентной борьбы. Кто его знает, если бы 70% акций СОАО «Ляховичский молочный завод» продавали в открытом режиме, цена могла бы быть еще выше.