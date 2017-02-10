В Логойске мужчина угнал автомобиль, чтобы наказать «неправильного» водителя

Необычный случай расследует местная милиция.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, с заявлением об угоне машины обратился местный житель. Мужчина заехал забрать дочь из магазина – и буквально на несколько минут оставил автомобиль незапертым с включенным двигателем. По его словам, никакого беспокойства он не испытывал, так как машина стояла прямо под камерой видеонаблюдения.

Через несколько минут владелец вернулся, но авто у входа в магазин уже не обнаружил.

Когда на место происшествия прибыла милиция, выяснилось, автомобиль нашелся – в целости и сохранности, но уже с другой стороны магазина.

После просмотра записи камеры видеонаблюдения и опроса свидетелей, удалось выяснить, что автомобиль «угнал» местный житель, который возмутился неправильной парковкой транспортного средства и, не дождавшись хозяина, решил самостоятельно его перепарковать.

– Вместе с тем, действия «учителя», можно трактовать, как угон, – сообщает областная милиция. – Тем более его личность не установлена и, соответственно, он не дал никаких объяснений. Поэтому в интересах самого мужчины сообщить о себе в Логойский РОВД для установления всех обстоятельств произошедшего. Не исключено, что уголовное дело после этого будет прекращено.