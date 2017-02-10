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Общество
10.02.2017
Елена Бычкова, FINANCE.TUT.BY
Что обсуждают тунеядцы в очереди к налоговику: «А не заплатишь — в тюрьму»

Налоговики направили белорусам около 470 тысяч «писем счастья». По последним данным, отреагировали на них пока только 44,5 тысячи человек, то есть — каждый десятый.

Между тем срок, до которого нужно оплатить так называемый налог на тунеядство, истекает 20 февраля.

У дверей кабинета № 315 Инспекции Министерства по налогам и сборам Железнодорожного района Гомеля несколько человек. У каждого в руках то самое «письмо счастья».

— Пришел, чтобы просить о рассрочке, — сообщает цель своего визита молодой человек, представившийся Дмитрием. Весь 2015-й год он не работал. Говорит, что сложа руки не сидел, искал работу постоянно, но безрезультатно. Лишь несколько месяцев назад удалось устроиться грузчиком в магазин. Зарплата — 270 рублей, а сбор — 360 рублей. Поэтому Дмитрий пришел просить разрешения рассчитаться не сразу, а частями, но в кабинете его ждет разочарование — не положено.

Артем в июне 2015 года уволился из ДСК, где после окончания строительного колледжа проходил обязательную двухлетнюю отработку. Но, утверждает, что сделал он это не по собственной воле.

— Как только отработка закончилась, нас попросили, чтобы мы уходили сами, так как все равно нет заказов, мы и поувольнялись. У меня первого июня закончилась отработка, а четвертого я написал заявление на увольнение, — рассказывает молодой человек.

Найти новое место до конца года Артем так и не смог. Теперь за те 6 месяцев, что не доработал в 2015-м, нужно заплатить. Парень заявляет, что делать это он не намерен.

— Это ты зря, — вмешивается с советом Дмитрий, которому уже отказали в рассрочке. — Все равно ведь заставят. Почитай документ: сначала выпишут штраф от двух до четырех базовых, не оплатишь — пойдешь в тюрьму. Отсидишь 15 суток и все равно придется платить. Придут домой приставы и по решению суда опишут имущество, и смотри, чтобы у тебя за пребывание в тюрьме еще не высчитали потом, — предупреждает молодой человек. Он в этой коридорной компании выглядит самым подкованным, но от его знаний у соседей по очереди совсем портится настроение.

Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля 2015 года обязывает граждан Беларуси, постоянно проживающих на территории страны иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, уплачивать сбор в 20 базовых величин.

У Оксаны в 2015-м году сгорел дом, пришлось переезжать с дочкой на другой конец города, в квартиру к матери, и уволиться с работы.

— Я работала поваром, график такой, что на кухне нужно было быть уже в шесть утра, я просто физически не успевала из одного конца города в другой приезжать к этому времени. Уволилась и думала, что найду что-то похожее, но не тут -то было. Какое-то время стояла неоформленная на цветах, но здоровье не то, ушла. Сейчас вроде берут уборщицей, но зарплата, сами понимаете, какая там.

Сбор, который насчитали Оксане, составляет 280 рублей и для нее это большие деньги, которые непросто вот так взять и отдать.

—  Живем сейчас фактически на дочкину пенсию по потере кормильца, вот и весь наш доход, как отдавать — ума не приложу, — вздыхает Оксана.

Максим пришел под кабинет, вооружившись медицинскими справками. Работал каменщиком на стройке, в 2014-м году из-за диагноза тугоухость не прошел медкомиссию. Перевели на другую работу с зарплатой в два раза меньше, в итоге в 2015-м молодой человек уволился. Теперь ищет работу — без медкомиссии на стройку не берут, а другого, признается парень, он больше ничего делать не умеет.

У Светланы в 2014 году обнаружили рак. Все, как у всех, — страх, слезы, химиотерапия, молитвы… Болезнь отступила. Врачи называют это ремиссией. Но пока женщина боролось за жизнь, потеряла рабочее место. «Письмо счастья» пришло и ей. После перенесенного у Светланы получается смотреть на жизнь философски. Говорит, нашла ответы на многие вопросы, кроме одного — где взять денег, чтобы оплатить сбор?

Не знают, что на это ответить и чиновники из налоговой. А потому таких, как Светлана, Дмитрий, Артем, Максим и Оксана, инспекторы отправляют в горисполком в кабинет «одно окно». Там с недавнего времени принимают заявления от тех, кто не хочет платить сбор из-за трудных жизненных обстоятельств. Для этого нужно лично явиться в кабинет со всеми необходимыми документами, у каждого, в зависимости от ситуации, они свои.

С конца января примерно раз в неделю специальная рабочая группа рассматривает поступившие заявления и принимает решение об освобождении заявителей от налога. Кстати, тот, кто обратился в комиссию, может рассчитывать и на небольшую отсрочку выплаты сбора. На рассмотрение обращений рабочей группе отводится 15 дней, а при необходимо­сти уточнения данных срок может увеличиться до месяца.

Как рассказали в Гомельском горисполкоме, в состав группы входит 20 человек — среди них представители районных администраций, органов внутренних дел, здравоохранения, налоговых инспекций, управления по труду и социальной защите. Они и решают насколько тяжелая жизненная ситуация у того или иного заявителя. Журналистов на такие заседания не пускают, ссылаясь на конфиденциальность информации о заявителе. А потому, как происходит сама процедура, известно лишь ее 20 участникам…

В Гомеле уже состоялись три таких заседания комиссии, на которых было рассмотрено 140 заявлений, удовлетворили или частично удовлетворили 37 из них. Всего же в горисполком с просьбой освободить от уплаты сбора обратилось более 700 человек.

 
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