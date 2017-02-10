Почему дельфины и киты совершают массовые самоубийства?

Как нам говорят ученые, китообразные – все виды и подвиды китов и дельфинов, да и морских свиней – существа исключительно умные.

У них есть некое подобие общественных отношений, диалектов «языка» и даже самосознание. И те же ученые не могут понять, почему именно эти сознательные млекопитающие регулярно совершают массовые самоубийства.

Каждый год поступают сообщения из самых разных концов земного шара, что то киты, то дельфины стаями выбрасываются на пляж, и, будучи неприспособленными к жизни на суше, там и умирают.

10 февраля 2017-го: более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

До этого 12 января 2016-го в индийском штате Тамилнад на юге страны, где более сотни короткоплавниковых гринд ночью выбросились на один из пляжей. Местным жителям удалось спасти более 30 из них, с большим трудом животных оттащили в глубокие воды. Остальные погибли.

Подобные инциденты известны давно, о них писал даже Аристотель. Но вокруг вопроса, почему киты и дельфины это делают, до сих пор идут бурные дебаты.

Профессор Всеволод Белкович, заведующий лабораторией морских млекопитающих института океанологии в Москве, говорит, что самой популярной остается теория, согласно которой что-то случается с одним или даже двумя китами, после чего те издают сигнал бедствия, и остальные приходят к ним на выручку.

– Одна гипотеза заключается в том, что животное тяжело больно. А у них есть рефлекс – больные дельфины стараются получить какую-то поддержку от сородичей, опереться на кого-то, сэкономить силы на плаву, – говорит он.

А если этот заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же попадают и его сородичи.

С ним согласна Дарлин Кеттен из океанографического института Вудс Хоул в Массачусетсе. По ее словам, в некоторых случаях причины подобного поведения известны – например, дельфины, обитающие у северо-восточного побережья США, часто заболевают пневмонией и после этого выбрасываются на берег.

Подобно людям, дельфины – в отличие от китов – также были замечены на том, что они иногда нападают и убивают не только морских свиней, акул или тюленей, но также и других дельфинов, не приходящихся им родственниками. Соответственно, существует возможность того, что иногда целая стая пытается скрыться от нападающих, и приплывает слишком близко к берегу, и при отливе выясняется, что животные застряли на суше.

Самый крупный инцидент массового выброса черных касаток на пляж был зарегистрирован в Аргентине в 1946 году, когда сразу 835 животных оказались на берегу.

Гринды, также известные как черные дельфины, особенно отличаются подобным поведением, опять же, неизвестно почему.

По словам Всеволода Белковича, причиной также может быть то, что дельфины и другие китообразные просто оглушены, и потеряли акустический контроль над средой. Предполагается, что причина тому техногенная. Либо это военные гидролокаторы, либо они попадают в зону облучения навигационных приборов судна, и это выводит из строя их орган слуха. Они перестают хорошо воспринимать эхо-сигналы.

В обычных условиях эти животные при помощи отражающихся эхо-сигналов могут определить что находится впереди – берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха они могут этого не заметить. В 2001 году исследователи с Багамских островов обнаружили связь между числом выбрасывавшихся на пляж дельфинов и проходившими неподалеку учениями военно-морского флота США с применением гидролокаторов.

Пентагон уже несколько раз обещал ограничить использование этих приборов, дабы не мешать нормальной жизни китообразных.

Однако, как отмечает Дарлин Кеттен, ученым пока не известно, как именно гидролокаторы могут влиять на слух этих млекопитающих, и поэтому есть подозрения, что они могут влиять по-разному на разные виды китообразных.

Кроме того, как замечает Всеволод Белкович, нам известно, что дельфины и киты живут в одной и той же среде обитания уже миллионы лет, и если эта среда как-то меняется, это вызывает стойкие изменения поведения.

По его словам, если на берегу моря вдруг появляется туристический лагерь, и там становится шумно и небезопасно для дельфинов, они меняют маршруты своих передвижений и начинают обходить это место стороной. Они продолжают это делать даже после того, как туристический лагерь закрывается.

Другими словами, говорит он, мы, люди, портим жизнь и себе, и дельфинам, и китам.

В 1935 году в Брайтоне не удалось спасти кита, выбросившегося на пляж. Его скелет был позднее отправлен в местный музей

Но следует заметить, что наука основана на скепсисе и контртеориях (иначе бы она была бы теологией, а не наукой). Вот и в случае с дельфинами Дарлин Кеттен предлагает одну из таких контртеорий, изящную и элегантную в своей простоте.

Она напоминает, что на самом деле мы слишком мало знаем о том, почему дельфины и киты выбрасываются на берег, и, что важно, все сообщения об этом приходят из тех мест, где живет относительно много людей.

Население Земли резко возросло за последние десятилетия, и число сообщений о китах и дельфинах на пляже коррелируется с этим ростом. Стиль жизни во многих странах также изменился, и люди проводят все больше времени на пляжах и побережьях.

И вполне может быть, что мы просто наблюдаем естественный процесс.

Но мы его просто стали чаще и чаще замечать.