Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Velcom предложил белорусам прочитать книгу поэта-авангардиста
Грибаускайте: «Учения «Запад-2017» – демонстрация подготовки к войне»
В Логойске мужчина угнал автомобиль, чтобы наказать «неправильного» водителя
Что обсуждают тунеядцы в очереди к налоговику: «А не заплатишь — в тюрьму»
Почему дельфины и киты совершают массовые самоубийства?
400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
«Через два-три года мы проснемся в стране, которая окажется приватизированной номенклатурой»
Что выиграла Беларусь в газовых и нефтяных войнах с Россией?
МИД Беларуси прокомментировал экстрадицию блогера на латыни
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Так это значит, что Лукашенко больше не будет учить доярок доить коров?»
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Спас ли Лукашенко Беларусь?
Женевьева II: секс-бомба из Калифорнии
Невзоров: «Русские своих не бросают, но они их потрясающе умеют кидать»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
«Убийцей стало меньше, неважно за кого он»
Как костромской губернатор приехал в Беларусь, словно в Тулу со своим самоваром
«Получается, у Лукашенко 16 666 друзей-предпринимателей»
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Большой разговор с Лукашенко: «Кремля у нас нет. Красную площадь тоже забрали»
За чей счет одевается Лукашенко?
«Лукашенко допускает, что в Москве готовят его замену и пытается принять меры»
«Белорусская власть и её не блещущие IQ адепты, языки себе стерли»
Как власти лгали о судьбах репрессированных
«Другого я люблю, Григорьич!»
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
«Безработных чиновников не видали?»
Подготовлено письмо, которым предлагают забросать Лукашенко и чиновников
Пять виновников белорусского кризиса
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорус снял ночной Минск из космоса
«Мисс Вселенная» в хиджабе и бикини
Вслед за Беларусью раздевается Австралия
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
В мире
10.02.2017
Борис Максимов, ВВС
Почему дельфины и киты совершают массовые самоубийства?

Как нам говорят ученые, китообразные – все виды и подвиды китов и дельфинов, да и морских свиней – существа исключительно умные.

У них есть некое подобие общественных отношений, диалектов «языка» и даже самосознание. И те же ученые не могут понять, почему именно эти сознательные млекопитающие регулярно совершают массовые самоубийства.

Каждый год поступают сообщения из самых разных концов земного шара, что то киты, то дельфины стаями выбрасываются на пляж, и, будучи неприспособленными к жизни на суше, там и умирают.

10 февраля 2017-го: более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

До этого 12 января 2016-го в индийском штате Тамилнад на юге страны, где более сотни короткоплавниковых гринд ночью выбросились на один из пляжей. Местным жителям удалось спасти более 30 из них, с большим трудом животных оттащили в глубокие воды. Остальные погибли.

Подобные инциденты известны давно, о них писал даже Аристотель. Но вокруг вопроса, почему киты и дельфины это делают, до сих пор идут бурные дебаты.

Профессор Всеволод Белкович, заведующий лабораторией морских млекопитающих института океанологии в Москве, говорит, что самой популярной остается теория, согласно которой что-то случается с одним или даже двумя китами, после чего те издают сигнал бедствия, и остальные приходят к ним на выручку.

– Одна гипотеза заключается в том, что животное тяжело больно. А у них есть рефлекс – больные дельфины стараются получить какую-то поддержку от сородичей, опереться на кого-то, сэкономить силы на плаву, – говорит он.

А если этот заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же попадают и его сородичи.

С ним согласна Дарлин Кеттен из океанографического института Вудс Хоул в Массачусетсе. По ее словам, в некоторых случаях причины подобного поведения известны – например, дельфины, обитающие у северо-восточного побережья США, часто заболевают пневмонией и после этого выбрасываются на берег.

Подобно людям, дельфины – в отличие от китов – также были замечены на том, что они иногда нападают и убивают не только морских свиней, акул или тюленей, но также и других дельфинов, не приходящихся им родственниками. Соответственно, существует возможность того, что иногда целая стая пытается скрыться от нападающих, и приплывает слишком близко к берегу, и при отливе выясняется, что животные застряли на суше.

Самый крупный инцидент массового выброса черных касаток на пляж был зарегистрирован в Аргентине в 1946 году, когда сразу 835 животных оказались на берегу.

Гринды, также известные как черные дельфины, особенно отличаются подобным поведением, опять же, неизвестно почему.

По словам Всеволода Белковича, причиной также может быть то, что дельфины и другие китообразные просто оглушены, и потеряли акустический контроль над средой. Предполагается, что причина тому техногенная. Либо это военные гидролокаторы, либо они попадают в зону облучения навигационных приборов судна, и это выводит из строя их орган слуха. Они перестают хорошо воспринимать эхо-сигналы.

В обычных условиях эти животные при помощи отражающихся эхо-сигналов могут определить что находится впереди – берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха они могут этого не заметить. В 2001 году исследователи с Багамских островов обнаружили связь между числом выбрасывавшихся на пляж дельфинов и проходившими неподалеку учениями военно-морского флота США с применением гидролокаторов.

Пентагон уже несколько раз обещал ограничить использование этих приборов, дабы не мешать нормальной жизни китообразных.

Однако, как отмечает Дарлин Кеттен, ученым пока не известно, как именно гидролокаторы могут влиять на слух этих млекопитающих, и поэтому есть подозрения, что они могут влиять по-разному на разные виды китообразных.

Кроме того, как замечает Всеволод Белкович, нам известно, что дельфины и киты живут в одной и той же среде обитания уже миллионы лет, и если эта среда как-то меняется, это вызывает стойкие изменения поведения.

По его словам, если на берегу моря вдруг появляется туристический лагерь, и там становится шумно и небезопасно для дельфинов, они меняют маршруты своих передвижений и начинают обходить это место стороной. Они продолжают это делать даже после того, как туристический лагерь закрывается.

Другими словами, говорит он, мы, люди, портим жизнь и себе, и дельфинам, и китам.

В 1935 году в Брайтоне не удалось спасти кита, выбросившегося на пляж. Его скелет был позднее отправлен в местный музей

Но следует заметить, что наука основана на скепсисе и контртеориях (иначе бы она была бы теологией, а не наукой). Вот и в случае с дельфинами Дарлин Кеттен предлагает одну из таких контртеорий, изящную и элегантную в своей простоте.

Она напоминает, что на самом деле мы слишком мало знаем о том, почему дельфины и киты выбрасываются на берег, и, что важно, все сообщения об этом приходят из тех мест, где живет относительно много людей.

Население Земли резко возросло за последние десятилетия, и число сообщений о китах и дельфинах на пляже коррелируется с этим ростом. Стиль жизни во многих странах также изменился, и люди проводят все больше времени на пляжах и побережьях.

И вполне может быть, что мы просто наблюдаем естественный процесс.

Но мы его просто стали чаще и чаще замечать.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)
Главное
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
Бабарико: «Когда на самом верху слышу, что стратегия в Беларуси чего-то сохранить, думаю: «Мы медленно умираем»
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
За чей счет одевается Лукашенко?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY