400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

И даже больше. А именно на сушу на севере новозеландского Южного острова.

Как сообщает The New Zealand Herald, в результате инцидента погибли порядки 300 особей.

Благодаря усилиям службы спасения около 100 животных были возвращены обратно в море. Спасенные дельфины не уплывают далеко от берега, эксперты опасаются, что они вновь будут выброшены на берег. На данный момент причины происшествия не уточняются.

Инцидент является одним из крупнейших случаев массовой гибели млекопитающих за всю историю наблюдений, отмечает Газета.Ру.