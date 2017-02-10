«Свинья!» – «Щенок!» – «Гнида!»

Первая же гонка чемпионата мира по биатлону, проходящего в австрийском Хохфильцене, обернулась разборкой между спортсменами и комментаторами.

Слева направо: Мартен Фуркад, Александр Логинов и Антон Шипулин. Фото РИА Новости

Обстановка накалилась еще до старта. В январе более 170 спортсменов подписали заявление, в котором потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) решительных действий в отношении тех, кто принимает допинг. Это случилось после того, как в нечестном соревновании были заподозрены сразу 29 российских биатлонистов.

IBU спустил эту ситуацию на тормозах, что разочаровало многих, включая Дарью Домрачеву, которая заявила об этом в эфире «Матч ТВ». В результате страсти только распалились.

Бензина в огонь подлило возвращение после двухлетней дисквалификации за применение допинга Александра Логинова. Двукратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира француз Мартен Фуркад, являющийся одним из инициаторов антидопингового заявления, отозвался на это язвительным комментарием.

Всё это вылилось в скандал по ходу смешанной эстафеты. Россияне обвинили Мартена Фуркада в том, что он сначала подрезал Александра Логинова во время передачи эстафеты, а затем мешал в финишном створе Антону Шипулину.

На самом деле, видео демонстрирует, что еще непонятно, чьи действия в ситуации с передачей эстафеты стали причиной инцидента: то ли слишком рьяный старт француза, то ли попытка уже завершившего свой этап россиянина притормозить конкурента. В любом случае Фуркад по окончании гонки извинился:

— Я бы никогда не позволил себе вовлечь в эту историю всю команду. Если бы я сознательно решил сбить Логинова, то вся команда могла оказаться под угрозой дисквалификации. Я извиняюсь перед ним за то, что сбил его, но умысла это сделать у меня не было.

Однако российский комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире разразился бранью:

— Мартен, Мартен — ты свинья! Вот это можно сказать на всю страну и на весь мир! И напишите об этом Фуркаду, что русский комментатор так и сказал: Фуркад — ты свинья!

Во время церемонии награждения (французская команда финишировала второй, российская – третьей, а победили немцы) Логинов и Шипулин демонстративно не подали руку Фуркаду. Тот, в свою очередь, покинул пьедестал, когда на него поднялась российская команда, но был возвращен организаторами соревнований.

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин эмоционально раскритиковал поведение Антона Шипулина и Александра Логинова в беседе с «Чемпионатом»:

— Мартен Фуркад всё делал грамотно и по правилам. Я лично не заметил толчка Логинова… Осадок остался очень неприятный, несмотря на третье место. Результат омрачён некрасивым поведением наших спортсменов и комментаторов… Будь я тренером, обязательно всех после этого посадил бы на длинную скамейку. Особенно Логинова! Его в первую очередь! Он – щенок по сравнению с Фуркадом! Человеку шанс дали, а он так себя ведёт — руки на пьедестале не подаёт. Стыдно за делегацию.

Тем не менее российские болельщики устроили атаку на инстаграм Фуркада. Квинтэссенцией оскорблений стал следующий комментарий (сохранена орфография оригинала):

«Гнида французкая! Жопен вонючий! Россия еще вздрючит тебя, жди за темным углом».

Характерно, что «вздрючивать» Фуркада россияне собрались не по-спортивному на трассе, а по-бандитски «за темным углом». Ранее, кстати, от них досталось и Дарье Домрачевой, которая заняла принципиальную позицию в отношении необходимости наказать биатлонистов, использующих допинг.

Следующая мужская гонка на чемпионате мира по биатлону запланирована на 11 февраля. Судя по всему, будет жарко. А женщины побегут спринт уже 10-го в 16.45 по белорусскому времени.