«Через два-три года мы проснемся в стране, которая окажется приватизированной номенклатурой»

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Эксперты рассказали, чем может закончится введение института доверительного управления предприятиями в Беларуси.

Лукашенко рассмотрел подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. Глава государства раскритиковал документ.

— Есть убыточное или нерентабельное предприятие. Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Так давайте дадим право ответственным органам власти. Пусть они определятся, как управлять этим предприятием, — сказал глава белорусского государства.

Он предостерег правительство от злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов.

— У нас есть собственник — государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления? Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям, — подчеркнул официальный лидер.

Романчук: Нам действительно критически не хватает опытных руководителей

— Ни для кого не секрет, что основной проблемой белорусской экономики сегодня является неумелое управление госсобственностью. И открытыми акционерными обществами, и унитарными предприятиями. И здесь можно согласиться с Лукашенко, что  нам действительно критически не хватает опытных руководителей. Но тут уже возникает вопрос: почему так произошло, — говорит руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

По мнению экономиста, основной причиной дефицита квалифицированных руководителей является кризис мотивации у директоров предприятий, председателей концернов и отраслевых министров:

— Система устроена так, что руководители лишены возможности самостоятельного принятия решений. У каждого предприятия по семь нянек.

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