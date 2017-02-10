Что выиграла Беларусь в газовых и нефтяных войнах с Россией?

Самые громкие и скандальные энергетические конфликты за всю суверенную историю взаимоотношений между Минском и Москвой.

Россельхознадзор принял решение отложить запланированный на февраль визит специалистов службы в Беларусь в связи с тем, что у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны.

В такую плоскость переросли белорусско-российские разногласия.

А разгорелся конфликт между союзниками в прошлом году из-за того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск в одностороннем порядка стал платить за российский газ почти в два раза меньше.

В ответ Россия сократила поставки нефти в Беларусь и продолжает настаивать на выплате газовой задолженности, которая, по словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, составляетпорядка 550 млн долларов.

«Завтра твоей страны» изучило историю предыдущих топливных конфликтов и выяснило, кому и сколько стоило их урегулирование.

Всего за 25 лет мы насчитали пять газовых и три нефтяных конфликта, не считая разногласий вроде «растворительно-разбавительных» схем.

Первый газовый

В 1996 году Беларусь и Россия подписывают так называемый «нулевой вариант».

С момента обретения независимости по старой советской привычке Минск либо не доплачивает, либо, как в 1994 и 1995 годах, совсем не платит за получаемый из России природный газ. В итоге к 1996 году объем задолженности белорусских потребителей перед «Газпромом» приближается к 1 млрд долларов.

«Газпром» сначала вяло просит, но потом все-таки настаивает на разрешении ситуации.

По «нулевому варианту» Россия отказывается от денежных притязаний в обмен за неоплаченную ею Беларуси стоимость вывоза и обслуживания ядерных ракет, аренду военных баз и чернобыльскую программу. Также белорусы получают «бонус» от российского руководства на частичную оплату газа не живыми деньгами, а товарами.

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