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Комментарии
10.02.2017
Александр Обухович, Белгазета
Экономика по понятиям

От «Большого разговора с президентом» многого ожидать не приходилось. Если иметь в виду тот ступор, в котором находится наша власть с начала экономического кризиса в Беларуси в 2009г.

Однако негативные явления в экономике в прошлом году нарастали столь стремительно, что какие-никакие меры хотя бы по смягчению этих явлений все же ожидались. Эффективные или нет – другой вопрос, но хоть попытки выправить положение должны были бы быть.

И вот – разговор состоялся. И – ничего. А если добавить пустопорожний план правительства по основным направлениям экономического развития на 2017-20гг., становится очевидным: не только в выступлении президента нет ответов на основные вопросы, но и у правительства нет никаких соображений по поводу вывода страны из кризиса.

Если отбросить все, в принципе, бытовые вопросы и чисто эмоциональные оценки, существенными для экономики страны были 3 тезиса: намерение обеспечить среднюю зарплату «по 500», намерение проводить реформы постепенно, «чтобы не обижать людей», и комментарии к «делу Муравьева». Остальное – несущественная лирика.

Что касается вывода средней зарплаты по стране на уровень $ 500. Да хоть «по 1000»! Нужно только иметь в виду, что все рабочие места, где такая зарплата экономически не оправдана, подлежат ликвидации.

Когда на Западе профсоюзы ставят вопрос о повышении зарплаты, там речь идет о перераспределении части дохода: прибыль уменьшается, фонд зарплаты растет. О каком повышении зарплаты в нашей стране может идти речь, когда страна и нынешний уровень зарплат не зарабатывает?

Более половины предприятий на деле убыточны. Почти у всех – дефицит оборотного капитала. Падает конкурентоспособность продукции, срочно нужны инвестиции. А накопления в стране отрицательные, уже и сейчас больше проедаем, чем зарабатываем.

Расходы бюджета на четверть выше экономически обоснованного уровня, и с падением экспорта разрыв этот только растет. Частный бизнес вследствие падения общего платежеспособного спроса сворачивается или эмигрирует. Что тут перераспределять, какую прибыль?

У нас и при нынешних зарплатах около 50% предприятий реально убыточны. Чтобы создать там востребованные рынком рабочие места или реанимировать погибающие, необходимы инвестиции. Источников для которых нет ни на самих предприятиях, ни в бюджете, ни в нашем хилом частном секторе, ни у сторонних инвесторов.

В то же время повышение зарплат абсолютно необходимо. Мы это уже проходили в 2009-10гг., когда кратное увеличение зарплат в России вынудило их повышать и у нас: рынок труда у нас общий, отток кадров принял недопустимые размеры. Однако безграмотное проведение этого повышения сразу привело к коллапсу 2011г.

А сегодня Польша ввела минимальную зарплату в $ 750, растет спрос на квалифицированных специалистов и в России, и в ЕС. Простое повышение зарплат здесь ни к чему, кроме очередной масштабной девальвации, привести и не может.

Правительство пытается облегчить решение проблемы за счет «оптимизации» численности работающих. Как на госпредприятиях, так и в бюджетной сфере. Что только за прошлый год привело к превышению числа уволенных над числом принятых на работу на 110 тыс. человек.

Мера, безусловно, необходимая: избыточная численность на фоне снижающихся зарплат вызывала и вызывает раздражение у действительно работающих. Но в такой форме и такими темпами «оптимизацию» было необходимо проводить, по крайней мере, с 2011г., а лучше – с 2001г. Тогда сокращаемые могли быстро найти другую работу. Сегодня уже просто поздно: болезнь слишком запущена и массовая безработица стала неизбежностью.

А в ответ на вопрос о приватизации (и о реформах вообще) президент говорил о необходимости проводить их постепенно, «чтобы не обижать людей». А что, состояние нашей экономики может позволить эту «постепенность»? Долги растут, предприятия разрушаются, человеческий капитал страны деградирует. Ситуация будет только ухудшаться и требовать все больших жертв для выхода из кризиса.

И наконец, как квинтэссенция абсурда «белорусской модели», – комментарии президента по «делу Муравьева». Из уголовного дела и этих комментариев складывается следующая картина.

Президент дал добро на продажу ОАО «Мотовело» структурам г-на Муравьева под его определенные обязательства. Как финансовые (вложить $ 20 млн.), так и имиджевые (сохранить бренды, увеличить объемы производства и пр.). Президент пообещал его «посадить», если обязательства не будут выполнены.

За прошедшие годы г-н Муравьев одни финансовые обязательства выполнил, другие – не сумел. Деньги потратил на приведение в порядок корпусов завода, закупку кое-какого оборудования в плане модернизации, структурную перестройку предприятия. Тем не менее оказался в тупике, когда дальнейшие инвестиции в предприятие оказались бесперспективными. И вышел с предложением: предприятие ликвидировать, площади продать. После чего был арестован, а его имущество было конфисковано.

Нет смысла комментировать юридически абсурдный приговор суда. Наряду с приговорами директору «Борисовдрева» г-ну Мальцеву, директору Витебской бройлерной фабрики г-же Шарейко, профессорам БНТУ это еще одна иллюстрация отсутствия в стране судебной системы.

Есть другой вопрос: предъявлял ли, заявляясь на покупку ОАО «Мотовело», г-н Муравьев бизнес-план? Кто этот бизнес-план проверял? Кто вообще знал, какие инвестиции нужны ОАО «Мотовело» для выхода на самодостаточность?

Я немного работал с этим предприятием в 2000-х гг. Предприятием, несомненно, очень перспективным, но вследствие безграмотного управления попавшим в очень тяжелое положение. И тогда было ясно, что инвестиции нужны большие. Уж никак не менее $ 60 млн. Причем значительная их часть – в систему сбыта.

Так что можно с уверенностью сказать, что стоимость участка земли в центре Минска – вот тот актив, который с самого начала покупал г-н Муравьев.

Однако уже то, как совершалась сделка по покупке ОАО «Мотовело», и то, как она расторгалась с юридически абсурдной конфискацией капитала, показывает: нормальному инвестору, который работает по законам, а не «по понятиям», в Беларуси пока делать нечего. А наряду с отсутствием накоплений у предприятий, маломощностью банков и очень скромными возможностями бюджета выход экономики страны из кризиса в существующей системе управления невозможен.

Обухович: Как добивали «Мотовело»

 
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