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Комментарии
10.02.2017
Руслан Горбачев
Почему история с Советом по развитию предпринимательства похожа на абсурд

Не успел Александр Лукашенко пожаловаться на прихлебателей из Совета по развитию предпринимательства, как правительство вновь пришло им на помощь.  

Во время «Большого разговора с президентом» главный оратор в который раз заявил, что «единственный совет, который создан при президенте, из рук вон плохо работает» и не вносит стоящих предложений. Лукашенко также добавил, что некоторые члены Совета по развитию предпринимательства пытаются решить через него вопросы, касающиеся собственного бизнеса.

Случилось это 3 февраля, а 6-го Совмин предоставил гарантии в погашении кредитов обувного холдинга «Марко», который возглавляет как раз член Совета Николай Мартынов.

И ведь не впервые происходит ситуация, когда действия властей противоречат их же заявлениям. В 2013-м Лукашенко, рассуждая о вышеупомянутом Совете, сказал: предприниматели — не те люди, которым надо создавать льготные и тепличные условия. А в 2016-м тому же «Марко» выделили бюджетный заем на 200 млрд. рублей под 3% годовых.

Ну разве не смешно?

Николай Мартынов и председатель Совета по развитию предпринимательства Петр Прокопович. Фото TUT.BY

Предыдущий опыт подсказывает, что Александр Лукашенко еще не раз публично покритикует приближенных бизнесменов за безынициативность, но потом предоставит им дотации или подбросит бюджетных деньжат.

Но, собственно, какие могут быть у нас претензии к членам Совета? Дают – бери, бьют – беги. Непонятно только, почему власти рассчитывают, что собранные в этой структуре будут радеть за предпринимательство, вырабатывать предложения по совершенствованию законодательства и налоговой системы. Большинство заседающих в Совете вообще-то с трудом потянули бы в западных странах на статус предпринимателей.

Шакутин не создавал «Амкодор», а пришел руководить уже на известное в мире предприятие. Мошенскому и Баскину государство передало заводы и фабрики, сырьевые базы и кредитные ресурсы. Чиж получил от властей землю и заказы.

Они и многие другие уже давно должны были забыть, как выживать в рыночных условиях и острой конкуренции без помощи государства. Их можно назвать олигархами, дельцами, воротилами, богатыми людьми, но определение предприниматель им подходит меньше всего.

Так откуда заседающим в Совете хорошо знать, что нужно для развития предпринимательства в стране? Каких предложений власти ждут от Мартынова – подсадить на дотационную иглу весь белорусский бизнес? По понятным причинам вряд ли это возможно – денег налогоплательщиков на всех не хватит.

 
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