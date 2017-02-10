Лопес объяснила, почему предпочитает мужчин, годящихся ей в сыновья

Певица Дженнифер Лопес обосновала свое пристрастие к мужчинам помоложе.

Как известно, после третьего развода поп-звезда встречалась с танцором Каспером Смартом, который моложе её почти на два десятка годков, а сейчас крутит роман с рэпером Дрейком из той же возрастной категории.

В интервью W magazine 47-летняя Лопес подвела под это базу:

«В 20 лет парни очень самонадеянные и дерзкие, а девушки, наоборот, дико не уверены в себе. В зрелом возрасте все меняется: мужчины чаще начинают сомневаться в себе, а женщины начинают ощущать гармонию с собой, что делает их еще более прекрасными».

Таким образом, по мнению певицы, что молодые парни и женщины постарше находятся в одной фазе личностного развития, что и делает их прекрасно подходящими друг другу.

Свою теорию Лопес подкрепила личным примером: «В 20 я комплексовала из-за своей фигуры и внешности вообще. Теперь я просто люблю себя».

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