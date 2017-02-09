«Добро пожаловать, Данкверт, в Беларусь! Может, так понравится, что решишь остаться тут лет на пять»

История конфликта с Россельхознадзором и реакция Байнета.

Накануне Россельхознадзор провел переговоры с белорусской стороной и выразил обеспокоенность увеличением поставок овощей, грибов и яблок из Беларуси. Представители ведомства собирались приехать в нашу страну для обследования мест хранения и производства продукции. Но уже на следующий день – 9 февраля специалисты Россельхознадзора отменили визит в Беларусь. Причина — в том, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».

Очевидно, угрозы, высказанные Александром Лукашенко в адрес главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, вынудили ведомство принять меры предосторожности в отношении рядовых сотрудников.

— Когда он у нас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет давать себе отчет, что он творит, — заявил глава Беларуси 3 февраля во время «Большого разговора с президентом». — Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого — огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или «крышуют», или где–то работают, или собственники.

Данкверт: «Что может простой человек против президента? Тем более Беларуси»

Ответом стало ограничение на поставки в Россию говядины из Минской области.

Спустя несколько дней на встрече с губернатором Костромской области Александр Лукашенко призвал Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси.

— Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну, — заявил глава Беларуси.

Ответ не заставил себя ждать. Россельхознадзор объявил, что Россия не исключает полный запрет на импорт говядины из Беларуси.

— Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Беларуси, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии, — объяснила представитель ведомства.

«Ведь если самому Данкверту обещана тюрьма на самом высоком уровне, то уж рядовым сотрудникам и подавно!»

В Байнете народ обсуждает отмену визита делегации Россельхознадзора в Беларусь. Приведем несколько мнений с дискуссионной площадки talks.by:

«Главное ногу за ногу не закидывайте и, возможно, вернётесь домой».

«Листерий наверно боятся».

«Ведь если самому Данкверту обещана тюрьма на самом высоком уровне, то уж рядовым сотрудникам и подавно!».

«Добро пожаловать, Данкверт, в Беларусь, попробуешь молочко и говядину белорусскую, может, так понравится, что решишь остаться тут (лет на пять)».

«Да, зарплата у нас все равно маленькая. продукция никому не нужна наша с «высоким качеством и по высоким ценам». Будем есть сами..... Может быть, цены снизятся, и пенсионеры купят себе мясо?»

«Угрожать покупателям уголовными делами — это маркетинг па-беларуску?»

«У меня вопрос. Допустим, развернул Данкверт фуру с некачественными продуктами. Тут же вызвать к этой фуре независимых экспертов, телевидение и ткнуть публично Данкверта носом, как нашкодившего кота. Почему ни разу не воспользовались такой возможностью?»

«В том-то и дело, что они этого не позволяют сделать. Белорусские эксперты могут проверить продукцию, и проверяли, но Россия не позволяет своим экспертам при этом присутствовать, потому что знают, что продукция качественная, а им нужен конфликт. А выводы наших экспертов они не признают. Вопрос лежит только в политической плоскости. Им нужны задарма наши предприятия, а на поставку нашей продукции откаты для их чиновников».