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Общество
09.02.2017
Радыё Свабода
Минчанка 705 раз пыталась устроиться на работу, но осталась в «тунеядках»

С 2014 года женщина с высшим математическим образованием не может найти работу.

У Натальи Шеремет высшее математическое образование. Она имеет большой опыт работы, отлично владеет компьютером, ведением документации. Но вот уже третий год Наталья Шеремет безработная.

С 2014 года женщина не может трудоустроиться. И так как она не работала, на почту пришло извещение уплатить сбор на финансирование госрасходов. Но она готова пойти под суд и отсидеть, так как заплатить за «тунеядство» у нее просто нет денег.

Женщина разослала свое резюме 705 работодателям. Получила 217 отказов, 264 запросов даже не рассматривали, 201 прочитали, но не ответили. И только 23 откликнулись и позвали на собеседование. Правда, безрезультатно.

— У меня есть мать пенсионерка, которая мне помогает. Но мне стыдно брать у нее деньги. Откуда мне взять деньги, чтобы заплатить? Я лучше отсижу, — говорит сквозь слезы Наталья.

 

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