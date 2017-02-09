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Политика
09.02.2017
Русская служба Би-би-си
МИД Беларуси прокомментировал экстрадицию блогера на латыни

Минск добросовестно исполнил свои международные обязательства, экстрадировав в Азербайджан блогера Александра Лапшина.

Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Задержанный в Минске по запросу Азербайджана Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, был доставлен в наручниках спецрейсом в Баку 7 февраля.

— Экстрадиция — вопрос, лежащий исключительно в правовой плоскости. Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по договору об оказании правовой помощи. Pacta sunt servanda. Если кто-то забыл латынь — договоры должны соблюдаться, — сказал Дмитрий Мирончик.

Комментируя недовольство России решением Минска, пресс-секретарь МИД заявил, что у двух стран в последнее время возникали различия в понимании двусторонней повестки.

Депутатам парламента Армении, которые призвали отозвать посла из Минска и исключить Беларусь из состава Организации договора коллективной безопасности, он напомнил:

— Участие или неучастие в ОДКБ носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства.

Накануне, 8 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко «за демонстрацию справедливой позиции». Алиев также назвал экстрадицию Лапшина соблюдением верховенства закона и международных конвенций.

Объявленный азербайджанскими властями в международный розыск Лапшин 15 декабря 2016 года был задержан в одной из гостиниц Минска и помещен в СИЗО.

С 2011 года блогер фигурировал в «черном списке» МИД Азербайджана за не согласованные с официальным Баку посещения Нагорного Карабаха. Кроме того, его обвиняют в призывах, направленных против государства, так как Лапшин высказался за независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Россия и Израиль выступали против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Российский МИД подчеркивал, что экстрадиция российских граждан в третьи страны недопустима.

На прошлой неделе Лукашенко выразил неудовольствие тем, что выдача блогера затягивается. На тот момент Лапшин дожидался решения Верховного суда Беларуси, в котором обжаловал решение суда первой инстанции.

— Уже давно надо было переслать его туда, куда надо, — говорил президент Беларуси. — Я же вам поручил: отдайте его по закону. По закону так: россияне хотят его? Нет. Израильтяне, он же гражданин Израиля? Ну, вроде, нет. Азербайджан обратился не к нам, а в Интерпол. Мы, согласно решению Интерпола, его задержали, и согласно всем законам и порядку, должны передать его Азербайджану.

Спустя четыре дня Верховный суд Беларуси отклонил жалобу блогера, и в тот же день его доставили в Баку.

 
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