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09.02.2017
Медуза
Российская авиация нанесла удар по турецким военным. Три человека погибли

Российские ВВС нанесли ракетный удар по турецким военным, находящимся на территории Сирии.

Об этом сообщил Генштаб Турции.

В результате бомбардировки погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения.

Удар был нанесен по зданию, где находились турецкие военные, расположенному в окрестностях сирийского города Эль-Баб, сообщает Hurriyet Daily со ссылкой на заявление Генштаба.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате происшествия, заявил Генштаб.

О том, что Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с непреднамеренным ударом российских ВВС по турецким военным в Сирии, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, Путин также сообщил участникам совещания у президента РФ, что «сегодня [9 февраля] рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие».

 
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