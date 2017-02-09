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Скандалы
09.02.2017
Павел Каныгин, Новая газета
«Это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой!»

В редакцию «Новой» обратился гражданин России доброволец из Москвы Игорь Мыльцев, представившийся бойцом подразделения ДНР «Сомали», которым руководил Михаил Толстых («полковник Гиви»). Сообщив свой позывной — «Француз» — Мыльцев заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов «Сомали».

«Ему отомстил бы любой», — рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей ДНР в адрес украинских спецслужб «смешными»: «СБУ за линию разграничения не переходят, ссут суки!». Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Игорь Мыльцев. Фото: Вконтакте

По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви «Сомали». Представители «ДНР» сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, «Француз» Игорь Мыльцев описывает другую версию событий.

Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу. «Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!»

«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия».

Почему командиры «Новороссии» погибают не в окопе, а в глубоком тылу

Мыльцев рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова («Моторола») командир «Сомали» всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

«Вход копейка, выход рубль, — выразился боец «Сомали». — Гиви не выпускали [из «ДНР»], и нужно было уходить красиво — просто так от дел же не отойти. Это как в воровском мире».

Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.

На страничке «Француза» на «Вконтакте» выложено несколько десятков фотографий, где он запечатлен вместе с другими вооруженными людьми — в том числе посреди боевых позиций, окопов, укреплений, на фоне тяжелого вооружения, зенитных орудий и БТР.

«Француз» — в очках с сослуживцами. Фото: ВКонтакте

— Я в розыске [МГБ] и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару (глава «ДНР» Александр Захарченко – П. К.) теперь есть, за что переживать.

В статусе «Француза» на «Вконтакте» вскоре после покушения на Гиви появилась запись: «Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!»

 
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