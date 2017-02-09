В минском общежитии умер студент из Туркменистана

Тело 25-летнего парня — студента из Туркменистана найдено в одном из минских общежитий по Вузовскому переулку.

Как сообщил БЕЛТАофициальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, тело мужчины 1992 года рождения не имело видимых телесных повреждений.

Проверку по факту смерти проводит Следственный комитет, опрашиваются знакомые умершего, работники общежития. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.