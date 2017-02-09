Россельхознадзор опасается провокаций со стороны Беларуси

Специалисты Россельхознадзора отменили февральский визит в Беларусь.

— Россельхознадзором принято решение отложить ранее планировавшийся в феврале визит специалистов службы в Белоруссию в связи с тем, что у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, новые сроки визита будут определены после «стабилизации ситуации».

— Визит должен был пройти с целью рассмотрения вопроса увеличения поставок растительной продукции из Белоруссии на территорию России — добавила пресс-секретарь.

Напомним, на этой неделе МВД Беларуси сообщило о начале проверок в отношении чиновников Россельхознадзора и передаче материалов в СК. В действиях сотрудников усмотрели признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с самим собой заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

— Каждый должен отдавать отчет за свои слова, — заявил Лукашенко и напомнил про историю с задержанием Владислава Баумгертнера. — Все эти «Данкверты» — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то «крышуют», или где-то собственники. Но по цене не могут конкурировать с белоруской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры.

Позже глава Россельхознадзора ответил на эти угрозы в довольно издевательской форме.