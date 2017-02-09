«Если задуматься: что бы женщина ни делала с губами, все намекает на секс»

Мэрилин Монро говорила, что в девушке должны быть прекрасны взгляд и губы: взглядом она может влюбить, а губами доказать, что любит. Секс-коучразбирается, чего на самом деле добиваются женщины, накачивая губы.

Одна из клана Кардашьян – Кайли Дженнер. Как пример метаморфоз

Статистика говорит, что каждая пятая москвичка хотя бы раз увеличивала губы. Лично мне нравятся слегка измененные губы, даже и не слегка (в пределах разумного). Я и сама с удовольствием корректирую форму и (немного) объем губ, и мне так нравится это преображение, что я как сексолог и секс-коуч не могла не задуматься: собственно, для чего мы, женщины, это делаем?

Все началось с вопроса клиентки на тренинге: «Катя, а мужчин действительно больше возбуждает, когда у девушки губы большие и сделанные?» – хотя тренинг был вовсе не о красоте, а об оральном сексе.

Женщины про красоту, а мужчины – как всегда

Я задалась этим вопросом, и выяснилось, что мужчины связывают женское стремление увеличить губы совсем не с эстетикой. Помню, состоялся у меня потрясающий разговор, в котором супруг одной из моих клиенток спросил напрямую: «Зависит ли качество минета от размера женских губ? Девушки, которые увеличивают себе губы, делают это для орального секса, чтобы ощущения были лучше?».

Я тогда об этом еще не думала. Но была поражена мужским расчетом и прагматичностью. Ничего себе! Значит, чтобы вычислить девушку, которая хороша в особом виде ласк, достаточно отталкиваться от размера губ – если сделала, значит, мастерица? Главный критерий с мужской точки зрения: сделала губы – значит, готовится их амортизировать!

В общем, пока мы, женщины, охотимся за эстетическим совершенством, для мужчин все просто и логично: тратит деньги – значит, получает с этого дивиденды в виде восторга партнера или какой-либо другой, но обязательный результат. А если покопаться в Интернете, почитать на форумах мужчин, то убедишься, они уверены, что женщины увеличивают губы именно для того, чтобы делать минет.

Вообще мужчины делятся на два лагеря. Первые кричат, что женщины уродуют себя, накачивают себе надувные шлюпки под носом, какой ужас! Вторые потирают ладошки, надеясь, что им что-то перепадет, и пишут с теплотой ценителей: «Конечно, женщины увеличивают губы для минета».

«Люблю твои губы алые...»

В киноиндистрии и fashion-съемке еще до повального тренда на увеличение губ существовал стандарт, которым пользуются все фотохудожники мира. Если хочешь создать сексуальный образ, предложи модели эротично приоткрыть ротик, как бы выдыхая воздух. При этом обязательно надо нанести блеск на губы, чтобы они казались влажными и более полными.

Другой стандарт – цвет губной помады. Известный и научно доказанный факт: красная губная помада заставляет мужчин воспринимать женщину как объект для секса. Этим всегда пользовались профессионалки, нанося обычно именно ярко-алые оттенки губной помады.

Психология – наука, уничтожающая какие-либо романтические мысли. Все просто: красная помада заставляет мужчину думать о сексе, потому что красный цвет на губах символизирует прилив крови к половым губам (да-да, уже тем, что внизу), крайнюю степень возбуждения и готовность женщины к половому акту.

Если же женщина наносит тусклый коричневый цвет помады, это говорит о ее неготовности к сексу и как бы демонстрирует сухость и вялость гениталий.

Бледно-розовые оттенки намекают на юность, девственность и отсутствие сексуального возбуждения.

Аналогию между женскими губами на лице и гениталиями психологи и физиологи провели уже давно. Известный факт: если девушка возбуждается, она начинает облизывать губы – этот непроизвольный жест демонстрирует начало процесса сексуального возбуждения и выделения вагинальной смазки. Если задуматься: что бы женщина ни делала со своими губами, все намекает на секс. Если женщина что-то подносит к губам (не дай бог предмет фаллической формы), то это прямая отсылка к оральному сексу.

Однажды клиентка поразила меня откровением: «Катюш, я сделала губы, и знаешь, в чем фишка? Один мой мужчина сказал, что когда он смотрит на мой рот, он представляет, насколько сильно я возбуждена и что там внизу все уже припухло».

Есть за этой модой на сделанные губы что-то еще более конкретное. Если присмотреться к девушкам с увеличенными губами (отмечу: сильно увеличенными, такими, что занимают почти всю нижнюю половину лица) и перевести взгляд чуть ниже, то в комплекте к губам обязательно идут грудные импланты.

Как-то один психолог на телевидении не выдержал такой сексуальной атаки и бросил девушке комплимент в лицо: «Да у тебя же пельмешки на лице!». В кругах ценителей порно именно таким словом обозначаются выдающиеся половые губы. Есть целый жанр «фильмов для взрослых», посвященный крупным половым губам, и огромное количество ценителей, ищущих соответствующие кинокартины саппетитными большими губяхами (как часто называют это сами мужчины).

Неужели губы стали вторичным половым признаком, который женщины бессознательно демонстрируют уже на лице и прямо на улицах города?

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Исторические корни увеличения губ

В животном мире искусственное увеличение губ не очень-то практикуется, зато естественное – на все вкусы. Правда, понятно, каких именно губ. У большинства обезьян самки, готовые к спариванию, демонстрируют самцам увеличившиеся, набухшие и покрасневшие половые губы – этим и привлекают своих кавалеров. Как думаете, с мужчиной это сработает?

Сексологи давно знают, что набухание половых губ – самый естественный показатель женского возбуждения. В этот момент половые губы женщины набухают в 2-3 раза и становятся ярко-алыми из-за притока крови. Вполне очевидно, что увеличенными «лицевыми» губами женщина бессознательно демонстрирует мужчине свою чрезмерную готовность к сексу – что называется, картина налицо.

Увеличение половых губ – это очень интимный процесс, который теперь стал виден. Изображение женской сексуальной готовности веками эксплуатируют в индустрии красоты, парфюмерии, моды. Женщины издавна используют для привлечения мужчин феромоны – химически синтезированные гормоноподобные вещества, имитирующие настоящие сигналы о сексуальной готовности.

Мода на корсеты, преувеличивающие размер бедер по отношению к талии, тоже всегда демонстрировала очень конкретный аспект женской фертильности (известный факт: женщина с широкими бедрами более плодовита, чем женщина со сглаженными округлостями). Что же говорить о сегодняшнем дне, когда демонстрация женской доступности стала повсеместной.

Демонстрация гениталий на лице – это, может быть, и слишком, но мы живем в продвинутом веке, когда женская готовность – самый востребованный товар на рынке. Instagram заполонили белфи (belfie) – селфи задних частей. Миллионы женщин по всему миру увлекаются этим видом фотоискусства и вставляют импланты в ягодицы, чтобы привлечь сотни тысяч подписчиков. Мне как секс-коучу и сексологу такая мода абсолютно понятна, ведь догги-стайл – это самая востребованная поза у мужчин.

Как большие ягодицы превратились в опасный культ

После сексуальной революции демонстрация женской готовности к сексу породила массовую индустрию. Самая большая мужская мечта из того самого кино про любовь, которое мужчина смотрит всю свою жизнь исключительно в компании со своей рукой, все больше воплощается в реальность. В таких фильмах женщина никогда не жалуется и не отказывает – она всегда возбуждена и очень-очень рада любым формам секса.

Огромная мужская мечта сбывается: женщины показывают и доказывают свою готовность, как завещала Мэрилин Монро, то есть губами. Только вот для каких целей женщины делают это? Ради ли секса как такового?