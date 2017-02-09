«Так это значит, что Лукашенко больше не будет учить доярок доить коров?»

Почему глава государства сомневается в необходимости указа о доверительном управлении.

Почему глава государства сомневается в необходимости указа о доверительном управлении.

Александр Лукашенко раскритиковал проект указа о доверительном управлении предприятиями.

— У нас есть собственник — государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления. Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям, — заявил глава государства.

Почему же Лукашенко не желает видеть на предприятиях посторонних управленцев?

Часть ответа можно найти в вышеуказанной фразе о том, что работа по старинке более понятна нашим людям. Да и ему самому. Во время последней пресс-конференции глава государства не раз говорил, что не променяет социально ориентированную модель экономики ни на какую другую. Будь то экономика в целом или ЖКХ в частности («может, она и архаичная, но тем не менее она сегодня работает»).

Основная же разгадка таится в самой природе власти Лукашенко. Как и любой авторитарный лидер, он стремится контролировать все и вся. Отсюда и не вписывающиеся в рамки полномочий главы государства вопросы вырубки придорожных деревьев, и традиционные инспекции предприятий — от МАЗа до фермерского хозяйства, и вмешательство в дела правоохранительных и судебных органов.

Учитывая это, не стоит удивляться нервной реакции Лукашенко. Ведь до сих пор Гражданский кодекс исключал процедуру доверительного управления в отношении унитарных предприятий. Готовящийся проект указа, в случае его утверждения без изменений, сделает возможным привлечение доверительных управляющих к руководству громадным количеством предприятий.

Будет ли эффективным решение ограничиться собственными силами, не привлекая на проблемные предприятия чужаков? Успехи национализированных кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарка» говорят сами за себя. Оба предприятия с момента перехода под крыло государства потеряли в прибыли в 3-4 раза.

Впрочем, после вынесения приговора владельцу «Мотовело» Александру Муравьеву вряд ли стоит ждать большого количества желающих возглавить нуждающиеся в оздоровлении предприятия.

«Проблема — это неработающая экономика и болтология на всех уровнях»

А вот что по поводу итогов совещания у Лукашенко думаю участники дискуссионной площадки talks.by:

«Не будет ни одного указа, позволяющего сконцентрировать собственность в неподконтрольных руках. Экзистенциальный страх».

«Мутные схемы нужны для того, чтобы потом уйти от ответственности. Руководителей талантливых навалом. Просто никто не хочет за 500 баксов *опу рвать. Они чуть рискнут и пару десятков миллионов стырят. Нужно вводить бонусную систему, если уже не поздно. Руководитель должен иметь процент от оборота при положительной динамике. Пока этого не сделать будет, как есть».

«Проблема — это неработающая экономика и болтология на всех уровнях».

«Так это значит, что Лукашенко больше не будет учить доярок, как коров доить и вымя подмывать?».