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Скандалы
09.02.2017
TUT.BY
Глава «Нафтана» отправлен в отставку

Генеральный директор новополоцкого нефтехимического комплекса «Нафтан-Полимир» Владимир Третьяков отправлен в отставку. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.

Фото: Николай Авсеев

«Да, уволен. Решение принято на самом верху», — сказал собеседник. О причинах увольнения ему неизвестно.

Получить комментарий на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе не удалось.

По данным новополоцкого «Вектор ТВ», об отставке Третьякова сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая сегодня с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» будет Сергей Алтухов — заместитель генерального директора по производству.

«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как „Нафтан“. Поэтому и принято такое решение», — пояснила Кочанова, которая до переезда в Минск в Совмин была мэром Новополоцка.

Владимир Третьяков окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Трудовую биографию начал в должности оператора на установке «Парекс» Мозырского НПЗ. Затем около девяти лет занимался комсомольской работой. С 1990 по 2002 год трудился в хозяйственной сфере на различных руководящих должностях. А вся последующая его деятельность связана с отраслью нефтепродуктообеспечения. Был шесть лет заместителем генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции ПО «Белоруснефть». «Нафтан» возглавил 15 апреля 2011 года.

 
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