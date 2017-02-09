Бизнесмену Александру Кныровичу предъявлено обвинение

Следствие инкриминирует руководителю группы компаний «Сармат-СТИ» только одну статью из тех, которые были перечислены ранее — уклонение от налогов в особо крупном размере.

Об этом «Еврорадио» сообщил официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

«Непосредственно по Кныровичу: ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса», — сказал Побяржин.

По версии следствия, Кнырович уклонялся от налогов в особо крупном размере. Речь идет не менее чем о 2,8 млн рублей.

Предпринимателю грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд может конфисковать у Кнырович имущество, а также — лишить его права заниматься определенной деятельностью.

Обвинения предъявлены и другим фигурантам «Дела «Сармата». Все они остаются под стражей.

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Задержание Кныровича произошло 25 января.

Александр Кнырович — одна из самых заметных фигур в белорусском бизнесе. Он регулярно выступает в СМИ с критикой экономической ситуации в Беларуси, а также высказывается на острые темы.

По итогам «Салiдарнасцi» за минувший год, бизнесмен вошел в «десятку героев, которые вдохновляли белорусов в 2016-м». Вот лишь избранное из озвученного им недавно:

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