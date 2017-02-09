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Политика
09.02.2017
TUT.BY
МИД Беларуси: «Брать ли паспорта? Спросите у России»

МИД резко критикует решение ФСБ о пограничной зоне.

Решение ФСБ России о введении погранзоны «изменяет ситуацию в принципе» и «явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних соглашений». Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге.

По его словам, ситуация с введением российской стороной пограничной зоны постоянно находится в сфере внимания МИД Беларуси. С момента действия новых правил, вступивших в силу 7 февраля, каких-то сигналов о проблемах на границе от граждан не поступало. В МИД рассчитывают, что погранслужбы дадут все необходимые пояснения и что проблем для граждан не возникнет.

Мирончик напомнил хронологию ситуации и заочно поспорил с теми в России, кто объясняет введение погранзоны со стороны РФ указом президента Беларуси от 4 сентября 2014 года об установлении приграничных территорий на границе с Россией.

— Якобы Беларусь первой законодательно закрепила приграничные территории, и, мол, решение российской стороны носит ответный характер. Наши российские партнеры скромно умолчали об указе президента РФ от 9 января 2011 года № 26, которым был установлен перечень приграничных территорий на всем протяжении границы, в том числе в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Логично, что указ президента Беларуси 2014 года юридически уравновесил ситуацию. На этом, с нашей точки зрения, тема была закрыта.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что те решения не предусматривали никаких дополнительных мероприятий по обе стороны границы.

— У нас нет режимных зон, мы не вкапывали никаких знаков, у нас нет никаких пограничных столбов.

Мирончик напомнил, что приказ ФСБ о пограничной зоне был подписан в декабре 2016 года.

— Установление пределов пограничной зоны на границе с Беларусью изменяет ситуацию в принципе, это шаг в другом направлении. Да, пока нет конфликтных ситуаций, но прошло мало времени.

Пресс-секретарь МИД заявил, что российская сторона своими решениями приравняла граждан Беларуси в правах и обязанностях к иностранцам «со всеми вытекающими последствиями». «А вот это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних соглашений Беларуси и России», — считает он.

Более того, добавил Мирончик, линия погранзоны в глубине трех российских областей на границе с Беларусью «с особой точностью привязана к местности соответствующими координатами».

— Весьма показательно, что на участках границы России с другими странами такого нет. За исключением непростого участка российской границы в районе острова Сахалин и Курил (на некоторые острова из них претендует Япония. — TUT.BY). Возникают закономерные вопросы о логике и соразмерности таких шагов. Мы не драматизируем ситуацию, но и не склонны ее упрощать.

На вопрос, нужно ли белорусским гражданам брать паспорта для пересечения границы, Мирончик ответил коротко: «Спросите у российских партнеров».

Вопрос, планирует ли Беларусь какие-то ответные меры, пресс-секретарь МИД переадресовал в Госпогранкомитет.

О том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону, стало известно 1 февраля. Соответствующий приказ отдал глава ФСБ России Александр Бортников.

Белорусский президент 3 февраля заявил, что данное решение может «вылиться в серьезный конфликт». И отметил, что Минск при этом будет «адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ».

— Нельзя этого делать. Они что, лучше защищают границу, чем мы? В тысячу раз хуже, — резюмировал президент и назвал этот шаг чисто политическим выпадом.

 
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