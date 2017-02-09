Лукашенко: «Мы руководителей не можем найти нормальных для предприятий»

Глава Беларуси раскритиковал проект указа о доверительном управлении предприятиями.
На рассмотрение Александра Лукашенко внесен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. Внедрение в Беларуси этого механизма обсуждалось на совещании у главы государства.
— Как мы договаривались, перед принятием важных решений я бы хотел обсудить эти предложения. Тем более, как было замечено недавно, мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям сегодняшней жизни, — цитирует слова Александр Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства в связи с этим потребовал доложить, чем обусловлена необходимость разработки и принятия нового нормативно-правового акта.
— Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом? — поставил вопрос белорусский лидер. — Есть убыточное или нерентабельное предприятие. Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов. Пусть они определятся, как управлять этим предприятием.
Александр Лукашенко также предостерег от злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов.
— Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать? — усомнился Лукашенко.
И призвал исходить из жизненных реалий. В качестве примера он привел действующую нормативную базу в отношении представителей бизнеса.
— Прозвучала цифра - около 2 тыс. актов регулируют взаимоотношения малого, среднего бизнеса и так далее. Кто их читать будет? — подчеркнул белорусский лидер.
— У нас есть собственник — государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления, — отметил он. — Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям.
«Сейчас будем амнистировать всех коррумпированных чиновников и ставить во главе предприятия?!»
Пользователи Сети отреагировали на слова Александра Лукашенко. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:
«Главный рейдер — государство, а чемпион рейдерства — УДП».
«Спорный вопрос... Сколько писали о назначении антикризисных управляющих, но что-то не припомню, чтобы потом сообщалось о выходе предприятия из кризиса. Да и вообще, какие функции предполагаются для доверительного управляющего?»
«Как говорили совминовские сантехники в своё время: “Тут надо менять всю систему!”»
«Кадровый голод? Пересадили всех коррумпированных чиновников, сейчас будем амнистировать и ставить во главе предприятия?! Или в низы опустите сокращенную на 30% администрацию? Так и они работать, судя по состоянию страны, не умеют».