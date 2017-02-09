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Политика
09.02.2017
Салiдарнасць
Лукашенко: «Мы руководителей не можем найти нормальных для предприятий»

Глава Беларуси  раскритиковал проект указа о доверительном управлении предприятиями.

На рассмотрение Александра Лукашенко внесен подготовленный правительством проект указа о доверительном управлении предприятиями как имущественными комплексами. Внедрение в Беларуси этого механизма обсуждалось на совещании у главы государства.

— Как мы договаривались, перед принятием важных решений я бы хотел обсудить эти предложения. Тем более, как было замечено недавно, мы слишком много вносим новаций, а потом через полгода начинаем кромсать проекты законодательных актов, потому что они не соответствуют требованиям сегодняшней жизни, — цитирует слова Александр Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства в связи с этим потребовал доложить, чем обусловлена необходимость разработки и принятия нового нормативно-правового акта.

— Можем ли мы без него регулировать те отношения, которые устанавливаются этим указом? — поставил вопрос белорусский лидер. — Есть убыточное или нерентабельное предприятие. Оно работает плохо. Надо, чтобы работало эффективно и хорошо. Так давайте дадим право ответственным органам власти. Если это сельхозпредприятие, у нас отвечают губернаторы и председатели райисполкомов. Пусть они определятся, как управлять этим предприятием.

Александр Лукашенко также предостерег от злоупотреблений при назначении различного рода управляющих, чтобы их деятельность на практике не превращалась в попытки рейдерских захватов.

— Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать? — усомнился Лукашенко.

И призвал исходить из жизненных реалий. В качестве примера он привел действующую нормативную базу в отношении представителей бизнеса.

— Прозвучала цифра - около 2 тыс. актов регулируют взаимоотношения малого, среднего бизнеса и так далее. Кто их читать будет? — подчеркнул белорусский лидер.

— У нас есть собственник — государство (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления, — отметил он. — Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно нашим людям, руководителям.

«Сейчас будем амнистировать всех коррумпированных чиновников и ставить во главе предприятия?!»

Пользователи Сети отреагировали на слова Александра Лукашенко. Вот какие комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Главный рейдер — государство, а чемпион рейдерства — УДП».

«Спорный вопрос... Сколько писали о назначении антикризисных управляющих, но что-то не припомню, чтобы потом сообщалось о выходе предприятия из кризиса. Да и вообще, какие функции предполагаются для доверительного управляющего?»

«Как говорили совминовские сантехники в своё время: “Тут надо менять всю систему!”»

«Кадровый голод? Пересадили всех коррумпированных чиновников, сейчас будем амнистировать и ставить во главе предприятия?! Или в низы опустите сокращенную на 30% администрацию? Так и они работать, судя по состоянию страны, не умеют».

 
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