Минскому педиатру отказано в возбуждении дела в отношении избивших его милиционеров

Это второй отказ, подписанный сотрудником отдела по расследованию преступлений против интересов службы УСК Супиченко А.В.

Следственный комитет отказал минскому педиатру Дмитрию Середе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции, избивших его во время ошибочного задержания в собственной квартире.

Об этом говорится в официальном постановлении, полученном доктором из СК. В письме говориться, что в возбуждении дела отказано «за отсутствием в деянии (сотрудников милиции — С.) состава преступления.

Фото Дмитрия Середы, facebook

Это второй отказ, полученный Дмитрием Середой из СК. Как и в первом случае, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подписано следователем отдела по расследованию преступлений против интересов службы УСК по городу Минску Супиченко А.В.

Напомним, в начале года прокуратура Минска возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Заводского РУВД за превышение власти или служебных полномочий. Соответствующее письмо было отправлено пострадавшему 9 января.