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Экономика
09.02.2017
Салiдарнасць
МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса

В соответствии с указанием президента Беларуси МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Те проверки, которые на сегодня проводятся в соответствии с Координационным планом, будут оперативно завершены. При этом МЧС готово оказывать поддержку, консультативную помощь руководителям объектов. Под контролем ведомства, разумеется, остаются взрывопожароопасные предприятия, места с массовым пребыванием людей — больницы, общежития, школы, детские сады. Как и прежде, министерство будет реагировать на обращения граждан о нарушениях в данной сфере», — сказал Владимир Ващенко.

В ведомстве также отметили, что основные усилия инспекторов МЧС будут сконцентрированы на разъяснениях, работе в коллективах, оказании методической помощи руководителям предприятий, проведении акций, встреч с населением, общении с семьями, воспитывающими детей, престарелыми гражданами, доведении до школьников, студентов, рабочих информации о том, к чему приводит беспечность и как предупредить ЧС.

Напомним, в декабре Александр Лукашенко пообещал принять радикальные меры по искоренению излишних проверок субъектов хозяйствования. Он отметил, что, как ему докладывают, при нынешних нормах и требованиях, например, в области санитарии, пожарного надзора, порой трудно начать бизнес.

— Поэтому, скорее всего, мы примем решение: на всем поставить крест и ввести только те нормы по этим направлениям — санитарным, пожарным, которые нужны, — заявил глава государства. —Открывается новое предприятие, пришли пожарные, по новым нормам (которые будут утверждены мною) проверили, подписались, и больше там делать вам нечего. Не надо туда ходить. Если, не дай бог, что-то случилось, мы повысим ответственность за это руководителей.

 
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