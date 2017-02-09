«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на скандал с высылкой российского блогера в Азербайджан.

Скандал в связи с экстрадицией в Азербайджан российского блогера Александра Лапшина набирает обороты.

В среду депутаты парламента Армении предложили отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры — вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва своих представителей в ЕАЭС.

«Лукашенко пообещал отработать Азербайджану свой орден и пошел на такой шаг»

В тот же день состоялся телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси, во время которого Ильхам Алиев «выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, (…) расценил данный шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства».

Новость о реакции парламентариев Армении собрала на дискуссионной площадке talks.by около тысячи комментариев. Одной из самых обсуждаемых новостей стало и сообщение о звонке Алиева Лукашенко. Предлагаем избранные моменты дискуссии:

«А я солидарен с депутатами Армении по выходу нас из ОДКБ».

«Спасибо Армения. Искреннее спасибо. Я как гражданин РБ мечтаю о выходе моей Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ».

«Закупаемся армянским коньяком, пока он еще есть».

«Грубейшая ошибка белорусских властей! Блогера в наручниках как убийцу поволокли. Зачем это?! Накликали на себя беду! Сидели себе тихо и мирно. Сейчас сразу ворох проблем получили. С Россией, с Арменией, с Израилем. Если Ротшильды подключатся?! Хана. Не видать кредитов МВФ как своих ушей».

«Теперь белорусам будет скидка 15% на все азербайджанские персики и помидоры».

«Это было подловато. Парень, каких бы взглядов он не был, нашей стране ничего не сделал – «русский мир» не предлагал.

Пусть бы они там сами разбирались! Это напоминает торговлю заложниками! Это позорит Беларусь!»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Прагiн залiчаны! Чакаем азербайджанскі газ i нафту».

«Зноў палітычны гандаль? Хто такі Лапшын для Аліева, каб за яго выдачу дзякаваць на дзяржаўным узроўні?»

«Это, походу, называется альтернативные источники энергии. Ждем дружеской скидки на нефть, а то Путин что-то разошелся в последнее время».