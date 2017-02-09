«Теперь белорусам будет скидка 15% на все азербайджанские персики и помидоры».

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Россельхознадзор опасается провокаций со стороны Беларуси
Глава «Нафтана» отправлен в отставку
На АЭС во Франции произошел взрыв
Рубль укрепился к доллару и евро
МИД Беларуси: «Брать ли паспорта? Спросите у России»
Лукашенко: «Мы руководителей не можем найти нормальных для предприятий»
Минскому педиатру отказано в возбуждении дела в отношении избивших его милиционеров
Алиев позвонил Лукашенко и поблагодарил за выдачу блогера Лапшина
Алесю Марачкіну зрабілі аперацыю на сэрцы
Морозы ослабнут в субботу
В Омске мужчина убил жену, подавшую ему варенье вместо лечо
Белорусский миллионер сворачивает свой бизнес в Латвии?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
63-летняя красавица и её дочери снялись в купальниках
В Донецке в собственном кабинете из «Шмеля» убит командир «Сомали»
Жителей спальных районов Минска напугал огромный самолет
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как власти лгали о судьбах репрессированных
«Другого я люблю, Григорьич!»
Бабченко: «Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза и пошел в качалку»
В Донецке в собственном кабинете из «Шмеля» убит командир «Сомали»
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
«Безработных чиновников не видали?»
Подготовлено письмо, которым предлагают забросать Лукашенко и чиновников
«Ну вот уже и Уголовный Союз»
«Это взятка государству». Канопацкая раскритиковала ответ Администрации президента по «тунеядцам»
Юлия Латынина: «Скажите, как Россию могут уважать на Западе, когда ее не уважает даже Лукашенко»
Пять виновников белорусского кризиса
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Китае 500 членов одной семьи сделали общее фото
«Мисс Вселенная» в хиджабе и бикини
Фантастические твари обитают в Тоскане
Вслед за Беларусью раздевается Австралия
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
09.02.2017
Кирилл Иванов
«Теперь белорусам будет скидка 15% на все азербайджанские персики и помидоры»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на скандал с высылкой российского блогера в Азербайджан.

Скандал в связи с экстрадицией в Азербайджан российского блогера Александра Лапшина набирает обороты.

В среду депутаты парламента Армении предложили отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры — вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва своих представителей в ЕАЭС. 

«Лукашенко пообещал отработать Азербайджану свой орден и пошел на такой шаг»

В тот же день состоялся телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси, во время которого Ильхам Алиев «выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, (…) расценил данный шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства».

Новость о реакции парламентариев Армении собрала на дискуссионной площадке talks.by около тысячи комментариев. Одной из самых обсуждаемых новостей стало и сообщение о звонке Алиева Лукашенко. Предлагаем избранные моменты дискуссии:

«А я солидарен с депутатами Армении по выходу нас из ОДКБ».

«Спасибо Армения. Искреннее спасибо. Я как гражданин РБ мечтаю о выходе моей Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ».

«Закупаемся армянским коньяком, пока он еще есть».

«Грубейшая ошибка белорусских властей! Блогера в наручниках как убийцу поволокли. Зачем это?! Накликали на себя беду! Сидели себе тихо и мирно. Сейчас сразу ворох проблем получили. С Россией, с Арменией, с Израилем. Если Ротшильды подключатся?! Хана. Не видать кредитов МВФ как своих ушей».

«Теперь белорусам будет скидка 15% на все азербайджанские персики и помидоры».

«Это было подловато. Парень, каких бы взглядов он не был, нашей стране ничего не сделал – «русский мир» не предлагал.

Пусть бы они там сами разбирались! Это напоминает торговлю заложниками! Это позорит Беларусь!»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Прагiн залiчаны! Чакаем азербайджанскі газ i нафту».

«Зноў палітычны гандаль? Хто такі Лапшын для Аліева, каб за яго выдачу дзякаваць на дзяржаўным узроўні?»

«Это, походу, называется альтернативные источники энергии. Ждем дружеской скидки на нефть, а то Путин что-то разошелся в последнее время».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:6)
Главное
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
Бабарико: «Когда на самом верху слышу, что стратегия в Беларуси чего-то сохранить, думаю: «Мы медленно умираем»
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
За чей счет одевается Лукашенко?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY