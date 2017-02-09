Невзоров: «Русские своих не бросают, но они их потрясающе умеют кидать»

Александр Невзоров в передаче на Эхо Москвы рассуждает о том, кто убил Гиви, российском патриотическом угаре и прозрении по поводу Донбасса.

Предлагаем отрывок из этого интервью.

«Вы знаете, русские – они, конечно, своих не бросают, но они их потрясающе умеют кидать. И это лишний раз получило свои подтверждения на Донбассе.

Трудно сказать, кто именно убил Гиви. Потому что вполне можно предположить, что происходит некое социалистическое соревнование, при котором – кто первый успеет. Поскольку все эти донбасские террористы-главари никому в качестве живых разговаривающих не нужны. Они в равной степени не нужны Москве, они не нужны Киеву, они не нужны даже самим себе. Поэтому кто успел, это не суть важно. Я думаю, что скорее мы обязаны ориентироваться на качество спецслужб. И известно, что в Российской Федерации все-таки единственное, что еще работает прилично, это спецслужбы и организация всякой диверсионной деятельности.

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Вот в этом смысле у нас есть определенного рода прогресс. И вскормленные обогретые обласканные подразделения (некоторые, не все) спецслужб вполне способны производить работу на очень высоком уровне. Кто именно успел с Гиви – не так важно. Мне интересно, всех ли успеют за этот 2017 год отправить через речку Стикс, потому что они действительно никому не нужны.

Отстреливать их надо просто потому, что мы видим, что всходы от их деятельности печальны везде. Мы видим резко обандитничевшуюся южную часть России. Мы знаем о том, какое количество оружейных схронов, и левых стволов, и взрывчатки приезжает на бывших добровольцах. Мы видим в Петербурге в музее сепаратистов людей, которые просто на визит милиции уже отвечаю огнем через дверь. Огнем – я не знаю, там охотничьих ружей или автоматов, но вот на таком уровне уже ведется разговор.

Россия долгое время жила в некоем патриотическом угаре, в некоем восторге по поводу донбасских храбрецов, и только сейчас приходит прозрение, что люди, которые получили школу насилия, школу возможности грабить, красть, громить, ставить на колени любые органы и вытворять все что угодно, никому в России тоже не нужны, что они будут очень мощным дестабилизатором.

Они вкусили там легких денег, легкой крови, легкой возможности самоутверждения и других, скажем так, криминальных радостей, конечно, они потащат это все обратно в Россию. И уже потащили.

Мы не понимаем, что с этим Донецком делать, и это уже никто не скрывает. Понятно, что по чьей-то глупости Россия ввязалась в ситуацию, из которой ей невозможно выбраться без существенных имиджевых потерь. Хотя я вот говорю, что самый лучший способ – это все-таки вход российских войск в Украину, объединение с силами АТО, и вместе с силами АТО зачистка от криминального элемента донбасских регионов, и с соответствующими извинениями передача ключей от госграницы Украины Украине, и торжественный выход с ловимыми букетами цветов от благодарного населения.