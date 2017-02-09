Претендент на звание «Альфонс года»

Расставание Кайли Миноуг с женихом Джошуа Сассом обрастает новыми подробностями, свидетельствующими не в пользу последнего.

Британский актер Винни Джонс, снимавшийся вместе с бывшей парой в сериале «Галавант» рассказал журналистам, что на площадке Джошуа Сасс нацелился на Кайли Миноуг с самого начала, но при этом утверждал, что понятия не имел кто она такая, потому что не интересуется поп-музыкой.

– Я узнал об их романе раньше всех. Джошуа специально остановился в одном с ней отеле, – рассказал Джонс и добавил, что Сасс использовал навыки пикапера и пытался соблазнить певицу развязным юмором.

Журналистам удалось узнать, что 48-летняя поп-звезда финансировала своего 29-летнего жениха.

– Она отдавала ему все и была счастлива. Кайли даже пришла на помощь, когда Джошуа начал лысеть – заплатила 10 тысяч долларов за его пересадку волос, – рассказал друг семьи Питер Форд.

Он сообщил СМИ, что родные артистки очень рады тому, что этот роман закончился: Джошуа Сасс никогда не нравился им.

– К счастью, Кайли рассталась с женихом до свадьбы. В браке все было бы гораздо грязнее и хуже, – выразил мнение близких Кайли ее приятель.

Напомним, неожиданная новость о расставании поп-звезды и актера появилась в СМИ в начале февраля. По одной из версий, певица разорвала помолвку, потому что узнала об увлечении Сасса 34-летней испанкой Мартой Миланс, с которой он познакомился в прошлом году на съемках сериала «Завтра не наступит».

Папарацци не пощадили певицу, и опубликовали первые снимки после новости пары о расставании