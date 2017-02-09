Светлана Калинкина: Не надо ля-ля

Бизнесмена, который еще на свободе, попросили прокомментировать уголовные дела против бизнесменов, которые уже там.

Гендиректора «Хенкель Бумтехник» Сергея Новицкого попросили что-нибудь сказать по поводу приговора Александру Муравьеву и арест Александра Кныровича.

Сказал.

Цитирую: «В случае с Муравьевым есть решение суда и решение суда нечего комментировать. По поводу Кныровича – надо дождаться итогов».

Дождемся итогов по Кныровичу, а далее читай пункт первый. Молодца! Когда очередь дойдет до самого Новицкого, я думаю, эти свои слова он обязательно вспомнит.

Тем более, что Сергей Новицкий не показатель. Он, наоборот, исключение. Реакция бизнеса на последние громкие дела совершенно другая.

Для начала – по поводу Кныровича. Вот только, уж простите, начну немного издалека.

Помните, мы все в школе учили повесть Н.В.Гоголя «Нос»? Мужик проснулся, а носа нет. Он в ужасе — куда же теперь без носа? Как жить? Как жениться?.. А нос, важный даже без своего хозяина, гуляет сам по себе по разным приличным местам…

Нам объясняли, что Гоголь написал о проблемах маленького человека, нас просили написать сочинение об этих проблемах. А мы ни фига не понимали: что за бред? что за чушь? Но что-то на заданную тему корябали.

Самые въедливые, конечно, могли задаться вопросом: а почему цензура накинулась на этот «бред», что такого опасного в этой жутковатой, но безобидной фантазии увидела? Почему сначала запретила повесть, а потом заставила автора ее хорошенько переписывать? Ведь ни под какой лупой невозможно увидеть в повести ничего остро-политического.

Оказывается, и без лупы увидели.

Дело в том, что во времена Гоголя все знали, про что говорят, если говорят про нос. До сих пор широко используется выражение «оставить с носом» -- или оставить ни с чем. Тут «нос» -- от слова «носить», «подносить». Если твой нос не приняли – иными словами, взятку отвергли -- вопрос не решен, остался ты с носом. Если тебе не носят – тоже проблемы. В общем, во времена Гоголя понимали про что написал Гоголь. Как и нам не надо дополнительно объяснять, о чем или о ком речь, когда говорится про Папу Коли, дроздунов, откат и т.д., и т.п. Короче, острая политическая сатира вышла из-под пера Николая Васильевича. И все всё прекрасно поняли.

Так вот теперь – о Кныровиче. Слова «тендер» и «ЖКХ ему должно 1,5 миллиона баксов» — для людей знающих достаточное объяснение причин ареста. Чтобы наше ЖКХ выплатило коммерческой фирме полтора лимона? Да проще посадить.

Чтобы чиновники проводили тендер и не сказали бизнесмену: «Парень, с тебя причитается!» — так за каким счастьем они на государственную службу шли.

По иронии судьбы, буквально за неделю до ареста Александр Кнырович на своей странице в Фейсбук опубликовал объявление о тендере, который проводит одна из школ богатого города Солигорск. Так вот, учреждение образование в этом объявлении извещает, что для ремонта санузлов выбирается поставщик стройматериалов, которому заплатят через … 360 дней. То есть через год.

Можно было и честнее в объявлении написать – которому не заплатят.

«Когда туда звонишь, они объясняют — денег пока нет, и неизвестно, будут они выделены в этом году, или вообще нет», — уточнил Александр Кнырович для особо непонятливых.

Бред! Наглость! Невозможно! Но вот на таких условиях с государством частный бизнес и работает. Хотят – заплатят, хотят – не заплатят.

Не Кнырович так работал!!! Весь бизнес!!! Поэтому про слово «тендер», как про тот «нос», люди причастные все сразу поняли.

А теперь – про Муравьева.

Как вообще можно было додуматься судить бизнесмена за невыполнение бизнес-плана? Государство продало завод, получило за него деньги, а потом обвинило частника в том, что он на своем заводе не выполнил бизнес-план. Это как если бы вам продали квартиру, а потом бывшие хозяева ходили и указывали – тут обои в клеточку повесь, а тут в цветочек, а вот тут непременно с вензелями должны быть, а не сделаешь — засужу…

Что это за судебная претензия – невыполнение бизнес-плана? Вот у Александра Лукашенко тоже бизнес-план был. Всебелорусское народное собрание утвердило, он подписался, что обеспечит белорусам среднюю зарплату в тысячу долларов. По итогу -- не выполнил. Будем судить?

Обещанные 20 миллионов долларов инвестор принес на завод. Это во всех интервью после приговора Муравьеву признавала даже юная прокурорша. Но потом-де эти деньги стали перераспределяться между другими компаниями Муравьева. Криминал?.. Бизнесмен деньги из одного своего кармана переложил в другой. В чем криминал? Хотел – и переложил. Какое дело государству.

А если криминал, то напомню ситуацию, которая случилась на последней пресс-конференции Лукашенко. Когда оратор «подколол» руководителя и завода БАТЭ, и футбольного клуба БАТЭ Анатолия Капского. Мол, завод деньгами помогает клубу. А Капский, не растерявшись, ответил: наоборот, теперь уже клуб помогает заводу.

Если криминал, то почему Капского не взяли под белы ручки прямо в зале для пресс-конференций, тем более, что было чистосердечное признание. Муравьев-то не государственные деньги перекладывал, а Капский – директор завода, которым владеет как раз-таки государство. То есть он не своими, а государственными деньгами жонгилирует. Но не увидели криминала. В упор не увидели!

Короче, не надо ля-ля! Про суд, про условия для бизнеса, про справедливость, про защищенность… Это как Гоголь про нос писал – будто бы про обычный ноздрятый. Но кто в теме – тот все прекрасно понял.