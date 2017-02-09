Алиев позвонил Лукашенко и поблагодарил за выдачу блогера Лапшина

Телефонный разговор между лидерами Азербайджана и Беларуси состоялся 8 февраля, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Отмечается, что глава Азербайджана «выразил признательность белорусской стороне и лично президенту Александру Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительного шага в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, (…) расценил данный шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление азербайджано-белорусской дружбы и отношений стратегического партнерства».

Сообщается, что во время телефонного разговора стороны обсудили развитие белорусско-азербайджанских отношений, вспомнили состоявшийся в конце минувшего года официальный визит Александра Лукашенко в Азербайджан и поговорили о дальнейших встречах на уровне президентов.

Напомним, Александр Лукашенко во время официального визита в Азербайджан в ноябре 2016 года был награжден орденом Гейдара Алиева. Многие иронизировали, что, выдав Азербайджану блогера Лапшина, Лукашенко таким образом отработал свой орден.

Вечером 7 февраля Александра Лапшина в наручниках доставили спецрейсом из Минска в Баку. В Азербайджане ему грозит до 8 лет лишения свободы — блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха.

Лапшин был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана.

МИД России заявил, что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. А депутаты Армении на заседании парламента призвали МИД своей страны «отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры».