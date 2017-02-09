Морозы ослабнут в субботу

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

9 февраля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны снег, слабая метель. Ветер восточный умеренный, по юго-западу порывистый.

Максимальная температура днем от -7°С по юго-западу до -15°С по северо-востоку Беларуси. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

10 февраля ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем в крайних восточных районах страны возможен небольшой кратковременный снег.

Температура воздуха минимальная ночью -11..-18°С, при прояснениях -19..-23°С, максимальная днем -5..-10°С.

11 февраля ожидается ослабление морозов. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в восточных районах страны возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, при прояснениях до -15°С, максимальная днем -3..-8°С.