В Омске мужчина убил жену, подавшую ему варенье вместо лечо

Поножовщина произошла в пылу ссоры. На претензии мужа женщина ударила его скалкой, а он схватился за нож.

Следователи Омска завели уголовное дело по факту убийства женщины. В этом преступлении подозревается ее супруг.

По версии следователей, вечером между 34-летним жителем Омска и его супругой возник конфликт «из-за того, что женщина на закуску открыла банку с вареньем, перепутав ее с лечо».

«Во время ссоры потерпевшая ударила ругавшего ее супруга скалкой по голове, за что супруг нанес ей ножевое ранение в области грудной клетки, от которого женщина скончалась на месте, — сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

Напомним, в мае в Бобруйске произошла не менее страшная история из-за конфликта на кулинарной почве. Мужчина снял с жены скальп из-за найденного в еде волоса. К счастью, женщина выжила. И даже простила своего благоверного.