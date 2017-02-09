Чем мексиканцы похожи на белорусов, и почему им повезло больше, чем нам.

В стране продолжается борьба с «декретом о тунеядстве». Соцсети и форумы кипят праведным гневом. Оппозиция готовит акции протеста. На улицах и интернет-площадках собираются подписи за отмену налога. Причем собираются довольно успешно: простые белорусы, понимающие, что «тунеядцем» завтра может оказаться любой из них, охотно подписываются под петициями.

Декрет №3 смело можно назвать самым циничным и антинародным из всех, которые когда-либо принимались белорусской властью. Проблема занятости населения актуальна для многих стран мира, но еще нигде, кроме Беларуси, к ней не догадались присобачить «тунеядский» налог. Даже в России, чьи законодатели не отличаются особым умом и человечностью, разговоры об этом налоге пока так и остаются разговорами.

Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой

Каждая страна проблему занятости решает по-своему. Те, что побогаче, - понимая, что с развитием научно-технического прогресса рабочих мест на планете становится все меньше, - идут по пути наибольшего комфорта для своих граждан, вводя безусловный основной доход. Страны победнее решают проблему за счет трудовой миграции в более богатые регионы. Их граждане едут на заработки к соседям, и власти этому только рады - самим хлопот меньше. К тому же, трудясь в более богатой стране, львиную долю заработка мигранты пересылают на родину, так что деньги эти крутятся в экономике страны, не давая ей загнуться окончательно.

Возьмем Мексику, которая у всех на устах после того, как новый президент США решил отгородиться от нее забором, - эта страна занимает 1-е место в мире по уровню трудовой эмиграции: в разные годы в поисках лучшей доли на север уходили от 500 тыс. до 1,5 млн. человек. Мексиканские власти не могут обеспечить их работой - но хотя бы не чинят им препон и не осложняют жизнь.

Белорусская власть и её не блещущие IQ адепты, языки себе стерли, твердя, что у нас, мол, только ленивый не может найти работу, а тот, кто хочет - находит. Эти умники в депутатских костюмах и чиновничьих креслах, похоже, никогда не обивали пороги служб занятости и не бродили от завода к заводу в надежде получить хоть какое-то место, хоть на полставки. Да и с цифрами они явно не дружат.

Если верить Нацстату, в 2016г. на учет было поставлено 239,2 тыс. человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них безработными признано 167,6 тыс. Содействие в трудоустройстве было оказано 159,8 тыс. человек, в т.ч. 109 тыс. безработных. На конец года на 100 заявленных вакансий приходилось 98 безработных, а в сентябре - и все 111. Картинка сама по себе нерадужная, а ведь надо еще учесть, что многие из этих вакансий специализированны, т.е. подходят далеко не каждому безработному. Но и это еще не все.

ИМНС отправила более 440 тыс. извещений о налоге на социальное иждивенчество. При этом на 1 января т.г. наниматели подали в службу занятости сведения о наличии лишь 36 тыс. свободных рабочих мест. Даже если предположить, что в течение года этот показатель увеличится, вряд ли он достигнет отметки в 440 тыс. Если вдруг завтра все эти 440 тыс. - а это, по сути, и есть реальный показатель безработицы - разом потянутся в службу занятости, что скажут умники, твердящие о «лентяях», не могущих найти работу?

Да, белорусы находят работу - но всё чаще не в своей стране, а на стороне. Добрая половина этих 440 тыс. - гастарбайтеры, работающие в России. Не лентяи. Не иждивенцы. Эти люди не требуют от власти ничего - ни помощи в трудоустройстве, ни пособия по безработице - кроме одного: не мешать. Не ставить палки в колеса. Но наша власть - в отличие от мексиканской - в это стабильно не врубается. А ведь многие из них находятся в России на таком же нелегальном положении, что и большинство мексиканцев в США - они там нигде не зарегистрированы и не могут представить в налоговую документ, подтверждающий, что 183 дней они были вдали от родины и не пользовались её распрекрасными социальными благами.

И это лишь один пример того, как «тунеядский» декрет работает против народа - а ведь есть и другие. Во время «Большого разговора» президент заявил, что в декрет внесен пункт, по которому люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, освобождаются от налога. «Мы долго думали, что разные случаи бывают, как не обидеть человека. И тогда мы дописали туда одну формулу, которая решает все проблемы», - пояснил он, добавив, что решение в таких случаях принимает местная администрация.

Но надо знать носорожесть наших чиновников, чтобы понять, как мало поможет людям эта «формула»! За примерами далеко ходить не надо - на прошлой неделе «Еврорадио» рассказало о женщине из Черикова, которая полгода промаялась по больницам, а когда обратилась в райисполком, тот «не нашел достаточных оснований, чтобы освободить ее от налога на тунеядство». Вы думаете, этот случай будет единичным? Зная-то человечность наших «слуг народа»?

«Считаю, что нет оснований сегодня дальше раскручивать эту тему, - резюмировал гарант, предложив пожить и посмотреть, что будет дальше: - Если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим». Так сельский фельдшер, неудачно вырвавший зуб, после чего у пациента разнесло всю щеку, предлагает не бежать в горбольницу, а подождать - авось само рассосется.

Не рассосется. Брать налог с неработающего человека, лукаво мотивируя это тем, что он должен участвовать в финансировании госрасходов - верх цинизма. Каждый и так ежедневно участвует в этом финансировании, совершая покупки и оплачивая услуги. А топорная попытка выудить из народных карманов лишнюю копейку приведет к человеческим драмам и трагедиям. Уже приводит. Поэтому с предложением не раскручивать эту тему можно согласиться лишь в одном контексте - в связке с полной и безоговорочной отменой этого постыдного законотворческого ляпсуса.