Белорусский миллионер сворачивает свой бизнес в Латвии?

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Миллионер Валерий Азаматов, который в последние годы был самым крупным белорусским инвестором в экономику Латвии, в январе вышел из капитала своего главного актива на этом рынке – Ostasskati.

По данным  ресурса Lursoft.lv,  в конце января этого года  бизнесмен изъял 2 081 436 евро из уставного фонда компании  Ostat skati — владельца  многофункционального здания с пристанями для яхт в Риге.  На сегодняшний день  – это вторая  по объемам  операция с выходом из капитала латвийских компаний, фигурирующая в реестре Lursoft.lv.

По информации, которая публиковалась ранее, Валерий Азаматов  являлся собственником 49,62% уставного фонда Ostasskati.

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