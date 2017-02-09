Белорусский миллионер сворачивает свой бизнес в Латвии?

Миллионер Валерий Азаматов, который в последние годы был самым крупным белорусским инвестором в экономику Латвии, в январе вышел из капитала своего главного актива на этом рынке – Ostasskati.

По данным ресурса Lursoft.lv, в конце января этого года бизнесмен изъял 2 081 436 евро из уставного фонда компании Ostat skati — владельца многофункционального здания с пристанями для яхт в Риге. На сегодняшний день – это вторая по объемам операция с выходом из капитала латвийских компаний, фигурирующая в реестре Lursoft.lv.

По информации, которая публиковалась ранее, Валерий Азаматов являлся собственником 49,62% уставного фонда Ostasskati.

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