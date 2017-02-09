«Лукашенко допускает, что в Москве готовят его замену и пытается принять меры»

Чем чревато затянувшееся противостояние Москвы и Минска?

Президентам России и Беларуси пока не удалось согласовать рабочие графики с тем, чтобы определить дату проведения Высшего государственного совета. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Что мешает союзникам сделать шаг на встречу друг другу?

Федоров: Вряд ли Минск и Москва расплевались окончательно

— Главными камнями преткновения являются нефть и газ, — говорит аналитик-международник Андрей Федоров. — Это самое чувствительное место нашей экономики. Также не решены проблемы с поставками в Россию белорусского продовольствия.

В сумме набежало достаточно много.

— Это – не первая ссора союзников. Ранее подобные конфликты заканчивались братскими поцелуями. Есть ли сейчас признаки грядущего примирения?

— Возможно, белорусская сторона где-то смягчит свою позицию. Не исключено, подобным образом поступит и Россия. Но конфликт продолжается очень долго. Сам по себе этот факт свидетельствует: сейчас происходит нечто более серьезное, чем в прошлые разы.

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