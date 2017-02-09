Спас ли Лукашенко Беларусь?

Российский либеральный публицист Олег Кашин озвучил парадоксальную мысль.

В статье «Политический дзюдоист. Почему Лукашенко оказался хитрее Путина?» Кашин представляют главу Беларуси чуть ли не супергероем, которому удалось «застраховаться от неосоветского реванша с помощью советской реставрации и обеспечить реальную независимость от России с помощью самых радикальных реинтеграционных проектов».

По мнению автора Republic, Лукашенко «двадцатилетней заморозкой спас не вполне готовую к постсоветскому существованию республику от перспективы превратиться в маленькую Украину или большую Молдову».

«Постсоветская Беларусь (как и Молдова и, скажем, Босния или Македония) была лишена важнейшего стартового преимущества всех новых независимых государств Европы – собственного национального мифа, сильного национально-освободительного движения имперских времен и полноценной межвоенной государственности, которая позволяла бы отнестись к постсоветскому государственному строительству как к реставрации оправдавшего себя национального проекта, память о котором жива по крайней мере у старшего поколения граждан», – пишет Кашин.

Публицист приходит к довольно нестандартному для либералов выводу, что Лукашенко превратил Беларусь «из невнятного постсоветского обрубка в полноценное восточноевропейское государство». Причем сделал это «практически из ничего» – для этого ему понадобилось лишь «терпение и двадцать лет политической тишины».

Тезисы Кашина спровоцировали достаточно оживленную дискуссию в комментариях под статьёй. Наиболее содержательный ответ её автору дал пользователь под ником auheni Baltouski:

«Вот мое мнение, как беларуса.

Лукашенко за все эти годы строил экономику исключительно на связях с Россией. Не раз сожалея о том, что в РБ нет нефти, тем не менее основную прибыль в республике приносили как раз российская нефть и российский рынок. Все разговоры либеральных экономистов о том, что такая однобокая привязка крайне опасна отметались – «мышебратья». Более того, даже идеология строилась по российским лекалам – злой Запад, великая Россия, мы никому в Европе не нужны, россияне нам братья и прочая шелуха.

Но последние годы, сперва нефтяных, потом мясо-молочных войн, ну а в конце – необъявленная война России и Украины серьезно отрезвили Лукашенко в плане братской риторики, уж кто-то, а Лукашенко знает реальное положение в российско-украинском конфликте и чушью про «карателей хунты» его не купишь. Понятное дело, что он спроецировал эту ситуацию на себя и Беларусь и сделал выводы, правда запоздалые. Начал откручивать гайки в национальной культуре, щемить имперских глашатаев внутри РБ (коих тут, увы, много пока), разговаривать с носителями альтернативных мнений.

В общем, он не является ни капли эффективным руководителем, чистые дороги – это следствие беларуской ментальности, а не заслуга АГЛ. Десятки лет вбухивали миллиарды в советские заводы, которые не приносят ничего, кроме убытков, закапывали деньги в весьма слабое с\х, гипетрофированные ледовые дворцы, какое-то подобие идеологии.

Лукашенко не способен, в силу мировосприятия, на решительные реформы, а без них РБ обречена плестить в колонне зависимых от РФ стран. Он чисто советский человек, не мыслящий себе жизни без руководящей роли партии(или человека). Любые свободы – слова, экономики, культуры, воспринимаются им как анархия.

Единственное, за что его можно благодарить, с огромными оговорками – некое подобие юридической независимости от России и невключение РБ в РФ напрямую шестью областями. И то, это следствие, скорее, чувства собственника, а не какой-то сознательный выбор в сторону независимости».

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