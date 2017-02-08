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08.02.2017
Навального повторно признали виновным по делу «Кировлеса»

В Украине Сергей Князев назначен новым главой Нацполиции. Армения недовольна решением Минска выдать блогера Александра Лапшина Азербайджану. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

Свежие выпуски «Настоящего времени» — каждый день на страницах «Салiдарнасцi», информационного партнера международного тележурнала в Беларуси, а также в разделе «Видеозаписи» в нашей официальной группе в соцсети «Вконтакте».

 

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