Россия не исключает полный запрет на импорт говядины из Беларуси

Импорт говядины из Беларуси в Россию может быть приостановлен из-за опасений российских специалистов в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских коллег.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

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— Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Беларуси, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии, — сообщила Мелано.

По ее словам, с 12 января по 8 февраля этого года листерии дважды обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината и в замороженной говядине предприятия «Полесье» (филиал Лунинецкого райпо). Такие же нарушения были выявлены в продукции мясокомбината «Кошелево» и Оршанского мясокомбината.

Россельхознадзор также напомнил о претензиях к безопасности поступающего из Беларуси мяса птицы. Сальмонеллы были обнаружены в этом году в мясе птицы, выработанном на племзаводе «Белорусский», в «Дубравском бройлере».

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины. Позднее, 7 февраля, Александр Лукашенко предложил российской стороне «разобраться» в ситуации с поставками белорусской сельхозпродукции, проанализировать факты, прежде чем вводить ограничительные меры.