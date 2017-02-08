Генпрокурор Украины назвал основную версию убийства Шеремета

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Министра внутренних дел Арсен Аваков на пресс-конференции в среду не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста, сообщает УНИАН.

Также на пресс-конференции министра внутренних дел Арсена Авакова были обнародованы две видеозаписи, относящиеся к делу об убийстве Павла Шеремета.

Так, была обнародована видеозапись с вероятными подозреваемыми, которых зафиксировали камеры наблюдения. На видео также можно увидеть, как вероятные подозреваемые устанавливали взрывное устройство на автомобиле Шеремета, и маршрут их передвижения в день убийства.

Кроме этого, МВД также показало видеозапись видео следственного эксперимента.