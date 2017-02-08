Ляховичский молочный завод купил мировой лидер «молочки»

В результате покупки контрольного пакета акций в совместном открытом акционерном обществе «Ляховичский молочный завод» сменился собственник.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По информации агентства «Бизнес-новости», покупателем стала бельгийская B.S.A. International S.A. — молочная компания из мирового топ-3.

— Пришел стратегический инвестор. Компания очень солидная. О планах нового собственника пока сказать ничего не могу. Предприятие продолжает работать в обычном режиме и выпускать востребованную на рынке продукцию, — пояснил директор завода Вячеслав Жуковский и дополнил, что в настоящее время доля государства в уставном фонде предприятия незначительна.

Торги по продаже контрольного пакета акций СОАО «Ляховичский молочный завод» состоялись на Белорусской валютно-фондовой бирже 31 января. В результате торгов была приобретена 177 551 акция предприятия по цене 52,87 доллара каждая при номинальной стоимости 17 белорусских рублей.

Сумма сделки составила почти 9,4 млн долларов. Кроме того, 39 608 акций были проданы за 4,1 млн белорусских рублей.