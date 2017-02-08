«Лукашенко пообещал отработать Азербайджану свой орден и пошел на такой шаг»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Навального повторно признали виновным по делу «Кировлеса»
Россия не исключает полный запрет на импорт говядины из Беларуси
Генпрокурор Украины назвал основную версию убийства Шеремета
Ляховичский молочный завод купил мировой лидер «молочки»
Вдова Якова Науменко: «Рана затянулась, иначе я просто не смогла бы жить…»
Справа «касінера ў пагонах», альбо Як знішчаюць патрыётаў
Сальдо Беларуси по товарам и услугам вновь ушло в минус
The Observer: Станет ли Беларусь следующей жертвой Путина?
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
Чтобы приготовить один драник, рестораторам нужны минимум четыре помещения
Курдские хакеры взломали сайт «старейшей автошколы» Минска
Жителей спальных районов Минска напугал огромный самолет
Эксперт: 90% российских лекарств – пустышки
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
За чей счет одевается Лукашенко?
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
«Другого я люблю, Григорьич!»
Бабченко: «Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза и пошел в качалку»
«Безработных чиновников не видали?»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Подготовлено письмо, которым предлагают забросать Лукашенко и чиновников
«Ну вот уже и Уголовный Союз»
«Это взятка государству». Канопацкая раскритиковала ответ Администрации президента по «тунеядцам»
Юлия Латынина: «Скажите, как Россию могут уважать на Западе, когда ее не уважает даже Лукашенко»
Как заткнуть агрессивного и болтливого оратора
Итоги словесной перестрелки перед встречей Лукашенко и Путина
Кто вышел на пикет в поддержку России? Фрик, милитарист, предприниматель…
«Почему Лукашенко должен постоянно нам клясться в верности и выполнять наши хотелки?»
Пять виновников белорусского кризиса
Ответ Лукашенко, после которого в зале повисла гнетущая тишина
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В Китае 500 членов одной семьи сделали общее фото
«Мисс Вселенная» в хиджабе и бикини
Фантастические твари обитают в Тоскане
Вслед за Беларусью раздевается Австралия
Эротический календарь Келли Брук
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Скандалы
08.02.2017
«Лукашенко пообещал отработать Азербайджану свой орден и пошел на такой шаг»

Очередное заседание армянского парламента началось в среду с ряда громких заявлений и требований в адрес Беларуси в связи с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан.

Армянские парламентарии были солидарны в своих высказываниях в отношении страны-партнера по СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и не скупились на эпитеты, пишет агентство Новости-Армения.

Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение Генпрокуратуры республики о выдаче Баку блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку и передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку Нагорно-Карабахской Республики.

«МИД Армении должен предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры»

Как заявил оппозиционный депутат Никол Пашинян, стратегический партнер Армении по СНГ и ЕАЭС – Беларусь, передала блогера Азербайджану за его положительную позицию по Карабаху. Он назвал подобное поведение Беларуси ответом на экстрадицию из Венгрии Рамиля Сафарова, который зарубил топором армянского курсанта. В данной связи депутат призвал коллег принять участие в акции протеста, которая пройдет в среду перед зданием посольства Беларуси для выражения жесткой позиции по данному вопросу.

– Думаю, что МИД Армении со своей стороны должен отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры, – сказал Пашинян.

При этом бывший глава правительства Армении, депутат от оппозиции Грант Багратян указал на наличие различных механизмов давления на Минск, в частности, предложил обратиться для исключения Беларуси из ОДКБ, отозвать послов, своих представителей в ЕАЭС.

«Беларусь фактически нарушила резолюцию ПАСЕ»

Депутат от фракции Республиканской партии Армении, член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян отметил, что Беларусь начинает девальвироваться как партнер по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Он подчеркнул, что Россия (гражданином которой является Лапшин) должна предпринять соответствующие меры.

Он сказал, что Лукашенко пообещал отработать Азербайджану свой орден и пошел на такой шаг. При этом Фарманян не сомневается, что власти Азербайджана побоятся осудить Лапшина и экстрадируют его в Израиль или Россию.

– Это просто предупреждение всем, кто намерен посетить Карабах, – считает депутат.

Со своей стороны, член парламента Тигран Уриханян назвал данный шаг Беларуси дипломатической диверсией в отношении гражданина РФ и подчеркнул, что «Россия со всей своей тяжелой дипломатической артиллерией должна ответить на эти действия».

Депутат от правящей партии Арташес Гегамян предложил коллегам использовать международные нормы против Беларуси, в частности, напомнил, что ПАСЕ принимала решение, согласно которым зоны противостояния можно посещать представителям ОБСЕ и журналистам.

– Беларусь фактически нарушила резолюцию ПАСЕ, и необходимо призвать международные структуры, чтобы они последовательно следили за реализацией своих резолюций, – сказал Гегамян.

Глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер армянского парламента Эрмине Нагдалян напомнила, что в ходе последнего – январского, заседания ПАСЕ, армянская делегация озвучила проблему в различных форматах, в том числе на пленарном заседании и на встречах с делегацией Беларуси, чтобы данный вопрос был в центре внимания.

– Думаю, что МИД и парламентская дипломатия должны объединить усилия и последовательно на всех площадках представить вопрос для получения политической оценки сложившейся ситуации, – сказала Нагдалян.

В свою очередь член армянской делегации в ПАСЕ, глава фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян предложила заморозить свои действия в рамках ПАСЕ и отозвать посла до правового решения данного вопроса.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)
Главное
Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку
Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс
Бабарико: «Когда на самом верху слышу, что стратегия в Беларуси чего-то сохранить, думаю: «Мы медленно умираем»
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
За чей счет одевается Лукашенко?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY