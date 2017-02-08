«Лукашенко пообещал отработать Азербайджану свой орден и пошел на такой шаг»

Очередное заседание армянского парламента началось в среду с ряда громких заявлений и требований в адрес Беларуси в связи с экстрадицией блогера Лапшина в Азербайджан.

Армянские парламентарии были солидарны в своих высказываниях в отношении страны-партнера по СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и не скупились на эпитеты, пишет агентство Новости-Армения.

Верховный суд Беларуси во вторник оставил в силе решение Генпрокуратуры республики о выдаче Баку блогера Лапшина, имеющего гражданство России и Израиля. Вечером того же дня блогер был экстрадирован спецрейсом из Минска в Баку и передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку Нагорно-Карабахской Республики.

«МИД Армении должен предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры»

Как заявил оппозиционный депутат Никол Пашинян, стратегический партнер Армении по СНГ и ЕАЭС – Беларусь, передала блогера Азербайджану за его положительную позицию по Карабаху. Он назвал подобное поведение Беларуси ответом на экстрадицию из Венгрии Рамиля Сафарова, который зарубил топором армянского курсанта. В данной связи депутат призвал коллег принять участие в акции протеста, которая пройдет в среду перед зданием посольства Беларуси для выражения жесткой позиции по данному вопросу.

– Думаю, что МИД Армении со своей стороны должен отозвать посла из Беларуси и предпринять в адрес Минска самые жесткие политические и дипломатические меры, – сказал Пашинян.

При этом бывший глава правительства Армении, депутат от оппозиции Грант Багратян указал на наличие различных механизмов давления на Минск, в частности, предложил обратиться для исключения Беларуси из ОДКБ, отозвать послов, своих представителей в ЕАЭС.

«Беларусь фактически нарушила резолюцию ПАСЕ»

Депутат от фракции Республиканской партии Армении, член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян отметил, что Беларусь начинает девальвироваться как партнер по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Он подчеркнул, что Россия (гражданином которой является Лапшин) должна предпринять соответствующие меры.

Он сказал, что Лукашенко пообещал отработать Азербайджану свой орден и пошел на такой шаг. При этом Фарманян не сомневается, что власти Азербайджана побоятся осудить Лапшина и экстрадируют его в Израиль или Россию.

– Это просто предупреждение всем, кто намерен посетить Карабах, – считает депутат.

Со своей стороны, член парламента Тигран Уриханян назвал данный шаг Беларуси дипломатической диверсией в отношении гражданина РФ и подчеркнул, что «Россия со всей своей тяжелой дипломатической артиллерией должна ответить на эти действия».

Депутат от правящей партии Арташес Гегамян предложил коллегам использовать международные нормы против Беларуси, в частности, напомнил, что ПАСЕ принимала решение, согласно которым зоны противостояния можно посещать представителям ОБСЕ и журналистам.

– Беларусь фактически нарушила резолюцию ПАСЕ, и необходимо призвать международные структуры, чтобы они последовательно следили за реализацией своих резолюций, – сказал Гегамян.

Глава армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер армянского парламента Эрмине Нагдалян напомнила, что в ходе последнего – январского, заседания ПАСЕ, армянская делегация озвучила проблему в различных форматах, в том числе на пленарном заседании и на встречах с делегацией Беларуси, чтобы данный вопрос был в центре внимания.

– Думаю, что МИД и парламентская дипломатия должны объединить усилия и последовательно на всех площадках представить вопрос для получения политической оценки сложившейся ситуации, – сказала Нагдалян.

В свою очередь член армянской делегации в ПАСЕ, глава фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян предложила заморозить свои действия в рамках ПАСЕ и отозвать посла до правового решения данного вопроса.