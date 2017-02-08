«Россияне еще не видели, какие у нас огромные креветки и ананасы растут на фермах, даже зимой»

Россельхознадзор обеспокоен увеличением поставок овощей, грибов и яблок из Беларуси. Представители ведомства собираются приехать в нашу страну для обследования мест хранения и производства продукции.

Об этом руководство ведомства заявило на переговорах с белорусской стороной. Переговоры состоялись 7 февраля. Их инициатором выступила российская сторона.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене выразила обеспокоенность увеличением поставок растительной продукции белорусского происхождения на территорию Российской Федерации, а именно: моркови в 2,6 раз, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза, по сравнению с 2015 годом.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в ответ директор Главной государственной инспекции по семеноводству карантину и защите растений Беларуси Александр Пискун привел статистические данные по объёмам производства, площадям возделывания, урожайности вышеуказанной продукции и сообщил о подготовке официального ответа в ближайшее время.

Также белорусская сторона выразила готовность принять в феврале 2017 года специалистов Россельхознадзора с целью проведения совместных обследований мест хранения и производства растительной продукции белорусского происхождения.

Байнет: «Наши яблоки в Россию на экспорт, а польские – нам!»

На дискуссионной площадке talks.by белорусы обсуждают грядущую инспекцию Россельхознадзора.

«Хорошая тенденция просматривается после оскорбления российских чиновников нашим президентом: запрет на ввоз мяса из Минской области, проверка высокой урожайности... Через пару дней еще чего такого вылезет! Ох, аукнутся нам всем громкие высказывания!» – сетует один из пользователей.

Некоторых реакция Россельхознадзора рассмешила:

«Глупости! Все знают, что прошлый год был урожайный на яблоки. Сколько их собрали! А сколько еще осталось неубранными? И в частных садах, кстати, тоже! Следующий год будет не таким урожайным – поставок, соответственно, будет меньше».

«И превратилась братская Беларусь, после санкций, наложенных на Россию, в житницу. И заколосились бескрайние нивы, и замычали необъятные стада коров и баранов. И всё это случилось всего лишь за один год...»

«Они ещё не видели, какие у нас огромные креветки и ананасы растут на фермах, даже зимой. Кушайте, братья!»

Белорусы удивляются, почему при высокой урожайности яблок в Беларуси все яблоки в наших магазинах только польские.

«Само собой – наши яблоки в Россию на экспорт, а польские – нам!» – объясняет один из форумчан.