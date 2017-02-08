Вдова Якова Науменко: «Рана затянулась, иначе я просто не смогла бы жить…»

Под записями песен народного артиста Беларуси Якова Науменко в интернете висят комментарии: «Больно понимать, что его уже нет…», «За что?!», «Светлая память!».

Якова Науменко не стало чуть более четырех лет назад. Артист вместе с сыном гостил у родственников в Севастополе. Вечером после пляжа они все вместе возвращались домой и остановились послушать уличного скрипача. Неожиданно из толпы Науменко получил удар в голову. Неделю он был в коме, но местные врачи не смогли спасти его жизнь.

Ему было всего 53 года.

Сразу после инцидента в Севастополе возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Закончилось ли расследование?

И как сегодня живет вдова артиста?

– Новостей из Севастополя нет никаких, – рассказала «Народной Воле» Алла Яковлевна Коломиец-Шеина. – Пока убийцы не найдены.

– Вы держите связь со следователями?

– В Севастополе постоянно живет племянница Яши Анна, все контакты через нее. Расследованием занимались несколько следователей, в уголовном деле 16 томов…

– Значит, какую-то работу следствие все-таки проводило…

– Очень большую! Первый следователь даже нашел людей, которые в толпе стояли недалеко от Яши. Но, к сожалению, они видели только затылки…

Все версии, которые были изначально выдвинуты, отработаны. Ни одна из них не привела к какому-то результату. Однако никаких претензий к следствию у нас нет. Очень серьезно работали. Был составлен фоторобот этого отморозка. Возможно, со временем тот, кто там изображен, как-то себя проявит… Следователи полагают, что это был кто-то из залетных. Дело было летом, в разгар сезона, а город курортный, портовый…

Я не так давно перебирала документы и случайно среди бумаг, которые привезли из Севастополя, увидела небольшую записку, на которую раньше просто не обратила внимания. Как оказалось, патологоанатом, проводивший вскрытие, своей рукой написал перечень травм, обнаруженных у Яши. Они изначально были смертельными. Удар сбил его с ног, он ударился головой о парапет. На словах патологоанатом тогда еще сказал, что у него не было никаких шансов…

– Ужас!

– Сейчас я могу говорить об этом более-менее спокойно, а раньше сразу начиналась дрожь.

Прошло почти четыре с половиной года…

– Вы уже научились жить одна?

– Приспособилась. И многому научилась. Я уже рассказывала, что с техникой всегда была на вы. Яша смеялся, говорил, что приборы просто не выдерживают моей мощной энергетики и ломаются. А теперь я и триммер освоила, и большую газонокосилку. Снег сама чищу, несмотря на то, что площадки у меня немаленькие – все-таки 25 соток… Пока, слава Богу, справляюсь. Хотя в последнее время начала избавляться от некоторых растений – целый парк уже на участке вырос! А еще теплица, грядки…

Уже не смогу, наверное, в городской квартире жить. Хотя когда-то, может быть, и придется. Не знаю. Я не загадываю далеко… За городом все по-другому. А я ведь почти в лесу живу, у меня за забором грибы растут. Осенью тут опята – хоть косой коси!

Многие говорят: ну сколько ты еще вытянешь в этом доме? Тем более что я стараюсь справляться сама, почти никогда никого не нанимаю. Иногда соседей прошу помочь – они у меня золотые! И в магазине, если что нужно, купят, и в город отвезут.

То, что выращиваю на грядках, мне очень помогает. Я живу на пенсию, но мне хватает. Недавно даже в рассрочку мягкую мебель купила. И горда собой, что смогла выплатить! Так что можно жить! Но у меня, конечно, закаток много, грибов замороженных. В конце концов не так много мне еды и надо.

– Если не ошибаюсь, у вас дочь во Франции живет. Не думали к ней поехать? Или вам лучше одной?

– Была у них в конце июня почти месяц – зять купил мне билет туда-обратно. Но вы знаете, я, во-первых, не могу такую жару переносить, а у них летом температура бывает очень высокой. Во-вторых, не знаю языка. А поскольку я по натуре человек очень общительный, все время сидеть дома просто не могу. Мне надо обязательно чем-то заниматься. Здесь с домом, конечно, напряги большие, но зато зимой можно немного отдохнуть. Я читаю много. И с удовольствием жду весну.

– Слышала, к вам на участок, как в музей, экскурсии водят – посмотреть, каким может быть ландшафтный дизайн. Вы же сами все придумывали?

– Я нечаянно к этому пришла. Вначале у нас дача была, я там тренировалась. А потом как-то нас друзья пригласили в гости, они недалеко здесь живут. И оказалось, что можно, чтобы все было в одном флаконе – и дом, и дача.

Весной и летом Яша обычно вставал позже меня, брал кофе и обходил каждый куст, дерево. И говорил мне: «Маленькая, какая ты у меня молодец, что предложила построить дом!» Хотя когда я впервые озвучила эту идею, она его шокировала. Спросил: за какие средства будем строить? Он, кстати, никогда не знал, сколько у нас денег. Приносил их, клал на полку и больше никогда туда не заглядывал. Я ему сказала: дачу продадим, кредит возьмем, квартиру поменяем…

Когда уже купили дом, Яша вначале мне говорил: ну сколько же можно сажать?! А потом я его уже останавливала, когда в питомник заходили и он говорил: «Ой, посмотри какое растение, давай возьмем!»

Яша очень любил фотографировать. И в компьютере сохранилось много фотографий цветов. Интересно, что раньше Яша почти не разбирался в цветах, а когда у нас появился дом, он знал название каждого цветка, каждого куста, которые у нас есть.

Он вообще был широко образованным человеком, много читал.

– Теперь, небось, смотрите на деревья, которые он садил, вспоминаете и плачете…

– Раньше действительно было такое состояние, начинала на пустом месте плакать. Обрезаю розы, а слезы из глаз сами льются. Теперь уже спокойнее. Тем более когда-то вместе с ним мы заинтересовались эзотерикой, всякими необычными вещами, читали много специальной литературы. Я и сейчас нахожу много материалов, которые помогают понять многие вещи.

– А когда песни Якова Науменко по радио слышите, накрывает тоска-печаль?

– Первое время вообще не слушала. Не могла. Потом через год меня пригласили на концерт, посвященный его памяти. Тяжело было…

Летом решила послушать романсы в его исполнении. Это редкие записи, их почти не крутили по радио. Включила и… не смогла. Когда он поет, мне трудно.

– Знаю, что слова для одной из песен мужа написали вы сами.

– Да, называется «Я буду ждать тебя всегда». Яша два года не мог положить эти стихи на музыку, не выходило, а потом как-то слетает со второго этажа такой довольный и говорит: «У меня получилось!» Он сделал дуэт с Инной Афанасьевой. Кстати, в «Ютубе» есть запись – они на «Славянском базаре» поют. Песня оказалась какой-то пророческой. И мне ее слушать тоже очень тяжело…

Рана, конечно, затянулась. Иначе я просто не смогла бы жить. А шрам – это уже навсегда.

– Алла Яковлевна, а вы не думали книжку написать о муже, о вашей любви?

– Не хочу. Откровенная, честная книга может невольно задеть чувства других людей. И выволакивать на свет Божий вещи, которые принадлежат только нам с ним… Имею ли я на это право?

– Вы с мужем когда-нибудь ссорились, выясняли отношения?

– Нет. Могли надуться. Иногда. Но он через пару часов всегда подходил, прислонялся ко мне головой, и я сразу отходила. Мы были вместе 22 года и были действительно очень близки. Да и по характеру я совершенно не взрывной человек.

Человек должен излучать свет и посылать его другим. Когда мы начнем делиться нашим внутренним светом друг с другом, никаких бед не будет. Мы пришли в этот мир, чтобы получить какой-то опыт. И потом снова уйдем. Зачем делать этот опыт еще более тяжелым, создавать какие-то проблемы в отношениях? Ведь в любой момент с каждым из нас может случиться то, что произошло с Яшей. И отравлять себе и кому-то жизнь, зная, что можешь уйти в любой момент… Зачем?!