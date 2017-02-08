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Общество
08.02.2017
Павел Рос
Почему «тунеядцы» не платят: «Власть снова будет пытаться стрелять из пушки по воробьям. Но…»

Эксперт прокомментировал информацию налоговой о том, что 90% «тунеядцев» так и не заплатили налог.

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию, что так называемый налог на «тунеядцев» оплатили лишь 44,5 тысячи белорусов – то есть, десятая часть от общего числа тех, кого государство посчитало социальными иждивенцами.

При этом налоговики смогли собрать сумму, эквивалентную 7 миллионам долларов, хотя изначально разговор шел о 100-150 миллионах.

Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой

Стоит ли овчинка выделки? «Салiдарнасць» поинтересовалась у экономиста, руководителя проекта «Кошт урада»Владимира Ковалкина

– Абсолютно не стоит, – отметил он в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi». – Если посчитать трудозатраты чиновников на этот сбор, затраты на то, чтобы сопоставить базы данных и найти этих самых «тунеядцев», а потом еще и заставить их заплатить этот сбор, то выйдет: денег уйдет гораздо больше, чем прибудет в казну. Тем более, как мы видим, около 90% людей скрываются и платить не хотят.

Что касается пени, которую налоговая намерена начать начислять белорусам уже с 20 февраля, то она также не изменит картину в лучшую для чиновников сторону, уверен эксперт.

– Важно понять, какая пеня там будет начисляться на самом деле, – поясняет Владимир Ковалкин. – И сопоставить эти данные с инфляцией. Если у нас инфляция составит за год 10%, а пеня также составит 10-15% или около того, то все эти штрафные санкции вряд ли повлияют на людей и заставят их заплатить.

Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку

В целом экономист назвал скандальный декрет мерой «странной и экономически неэффективной».

– Если правительство хотело добиться того, чтобы люди, которые не платят налоги и работают в серой экономике, стали платить эти налоги, то нужно было добиваться этого совершенно иными методами, которые известны и применяются в мире. Но решили пойти по старому советскому пути… На Западе есть понятие «безусловный доход» (когда неважно– работаешь ты или нет, государство платит своим гражданам деньги), то в Беларуси получается «безусловный расход».

Возможно, правительство и хотело бы включить заднюю и отменить этот декрет, но гордость уже не позволяет. Думаю, мы и дальше будем наблюдать процесс, когда государство будет пытаться стрелять из пушки по воробьям. Причем, безрезультатно и неэффективно, – подытожил экономист.

Подготовлено письмо, которым предлагают забросать Лукашенко и чиновников

 
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