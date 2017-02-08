Сальдо Беларуси по товарам и услугам вновь ушло в минус

Ситуация могла бы быть намного хуже, если бы не помощь белорусских айтишников.

Как сообщает Нацбанк, по итогам прошедшего года наша страна экспортировала товаров почти на 2,6 миллиарда долларов меньше, чем импортировала. Причем, отрицательное сальдо увеличилось на 21% по сравнению с 2015-м, что определенно внушает опасения.

В то же время сальдо торговли услугами по итогам года оказалось положительным – и составило более 2,5 миллиарда долларов, превысив показатель прошлого года на 12,5%. Очевидно, что львиную долю этой суммы обеспечили труды белорусских айтишников, которые продолжают активно работать на внешних рынках.

В целом это позволило сохранить приемлемое общее сальдо по товарам и услугам, которое составило минус 49,8 миллионов долларов.