The Observer: Станет ли Беларусь следующей жертвой Путина?

Пишет Джон Шиндлер, бывший аналитик Агентства национальной безопасности США, в статье для The Observer.

«Ветхая экономика Беларуси погрязла в неэффективности плановой модели, и единственное, что годами помогало Лукашенко держаться на плаву, - это помощь Кремля».

Владимир Путин давно обхаживал Минск с помощью кредитов и низких цен на импорт российского топлива, получая взамен буферное государство, защищающее Россию от НАТО и Запада.

«В действительности Кремль давно считает Беларусь не более чем продолжением России в плане обороны, - отмечает эксперт. - На протяжении долгих лет Москву и Минск связывали тесные отношения в вопросах обороны и разведки, а совместные учения военных сил России и Беларуси стали обычным делом».

Однако, как пишет автор, последние пару лет Лукашенко тихо дистанцировался от своего давнего покровителя, пытаясь осторожно наладить связи с Западом.

«Ключевым толчком к этому стало уменьшение финансовой помощи Кремля Беларуси, к примеру, сокращение поставок дешевой нефти, - поясняет автор. - Позиция Минска по таким противоречивым вопросам, как Украина, стала менее угодливой, чем того ожидает Путин от своих протеже».

По словам Шиндлера, сейчас отношения Москвы и Минска – «на грани полномасштабного кризиса». Так, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что новая запланированная Путиным авиабаза для нужд российских ВКС не будет построена. Президент Беларуси сказал об этом во время пресс-конференции, продлившейся более семи часов и «полной антикремлевских настроений».

«Лукашенко глубоко обеспокоен тем, что недовольный Кремль может попытаться свергнуть его режим, заменив его кем-нибудь более податливым, когда речь идет о желаниях Путина», - говорится в статье.

По мнению автора, «опасения Лукашенко полностью обоснованы, и сложность его ситуации - в исключительно близких связях белорусского КГБ и спецслужб Кремля (большинство белорусских высокопоставленных силовиков прошли обучение в российских школах разведки), так что он не может точно знать, кто в Минске на его стороне».

Автор ссылается на недавнее интервью Арсения Сивицкого, директора белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, по словам которого Путин может воспользоваться хаосом в Вашингтоне и неопределенностью внешней политики формирующейся администрации Трампа, чтобы предпринять действия против Лукашенко: от подрывных и запугивающих акций российской разведки до тотального вторжения.

И тогда встает сложный вопрос: как поступит Белый Дом?

«Беларусь не входит в НАТО и не может ожидать открытой помощи для защиты от Путина», - пишет эксперт.

По недавним сообщениям агентства Associated Press, помощники Трампа по национальной безопасности «искали сведения о польских вторжениях в Беларусь».

«Нужно заметить, что Польша - член и стойкий приверженец НАТО - не совершала никаких вторжений в Беларусь, и сама мысль об этом, откровенно говоря, звучит странно вне одержимых паранойей кремлевских коридоров и пророссийских сайтов, которые пытаются подогреть антинатовские настроения фейковыми новостями», - считает аналитик.

«Белый дом либо бездумно повторяет нелепые российские фейковые новости, либо намеренно доносит дезинформацию Кремля до нашей разведки», - говорится в статье.

Ни один из этих вариантов ничего хорошего не предвещает безопасности и стабильности в Европе.

«Беларусь расположена у границ НАТО, не то что Крым или Восточная Украина, и возможность того, что военный кризис выйдет там из-под контроля с опасными последствиями, реальна. Для всех сторон будет лучше, если любой такой кризис будет предотвращен еще до начала», - подытоживает Шиндлер.