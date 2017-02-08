Памела Андерсон эротично показала, чем сильным женщинам заняться 14 февраля

Ко Дню влюбленных появилось видео для британского бельевого бренда Coco de Mer, единственную роль в котором отдали знаменитой американке.

И разрешили ей делать то, что ей вздумается.

– Пора расставаться со стереотипами! Нужно позволить каждой женщине праздновать День святого Валентина по-своему, не заботясь о том, есть у нее партнер или нет, – заявила директор марки Люси Литвак.

«Инструкция для сильных и независимых женщин. Мы просто подглядываем», – уже отметил мужской глянец GQ.

А вот и самое чувственное из раскадровки.

Отметим, накануне стало известно, что у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем.

«С каждым визитом ее наряды становятся все сексуальнее», — делятся наблюдениями сотрудники посольства Эквадора в Лондоне, где последние четыре года проживает основатель WikiLeaks и где его теперь частенько навещает дива.

Сама Андерсон никак не комментирует свои визиты.